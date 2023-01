Monaco Economic Board : 300 personnes au 43ème rendez-vous des adhérents

Plus de 300 décideurs et personnalités ont pris place au sein du tout nouveau Grand Salon du Fairmont Monte-Carlo, mercredi 18 janvier.

L’objectif de l’événement pour le MEB était de présenter son nouveau site internet, plus complet et sécurisé avec des outils plus performants, www.meb.mc, et les nouveaux services numériques du Gouvernement dédiés aux entreprises, comme le nouveau Répertoire du Commerce et de l’Industrie (RCI) entièrement dématérialisé.

De nombreuses conférences

Après un mot d’accueil et les vœux du Président Michel Dotta, de Guillaume Rose, Directeur Général Exécutif, et de son adjoint Justin Highman, les organisateurs ont présenté l’agenda du MEB pour les prochains mois. Afin d’aider les dirigeants dans leurs prises de décisions, le MEB proposera cette année des conférences sur différents thèmes, comme les nouvelles technologies de l’immobilier avec Extended Monaco le 9 mars prochain.

© Monaco Economic Board

Au programme également : des rendez-vous pour découvrir les opportunités offertes par d’autres pays, comme la Suède le 17 mars et le Maroc le 18 avril. Dans le même esprit, le MEB accueillera une délégation autrichienne le 6 mars et deux missions économiques à Djibouti du 6 au 10 février et à Miami du 8 au 12 mai. Amsterdam est d’ores et déjà confirmé début octobre.

En parallèle, dans le cadre de sa mission Invest Monaco, le MEB participera également à des opérations de promotion de l’économie monégasque dans des lieux ciblés, tels que Genève ou Bruxelles.

Les dirigeants ont également annoncé plusieurs nouveautés : l’organisation de conférences économiques en anglais et des rendez-vous en petit comité avec les ambassadeurs étrangers lors de leurs remises de lettres de créance au Palais Princier.

Suite à la présentation, les membres du MEB ont profité du cocktail networking, idéal pour parler business dans une ambiance conviviale. À noter : la prochaine assemblée générale de l’association se tiendra le 30 mars prochain et sera suivie du 44e Rendez-vous des adhérents au Yacht Club de Monaco.