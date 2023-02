4 ouvrages sur la parentalité à découvrir à la Médiathèque de Monaco

La Médiathèque poursuit sa volonté d’accompagner les parents et futurs parents.

La Bibliothèque Caroline, qui accueille déjà des activités hebdomadaires réservées aux familles, où les parents sont invités à passer du temps avec leurs enfants, propose maintenant un rayon « Parentalité / Éducation ». Environ 150 ouvrages composent la collection, destinée à s’agrandir.

« On y retrouve des documents ciblés, qui vont aider les parents qui se posent des questions. Cela va des albums aux revues, en passant par des documentaires, sur des thématiques assez larges », explique la bibliothécaire Sophie Gargiulo. En effet, le sujet est vaste mais cela n’empêche pas la Médiathèque d’aborder de nombreux thèmes : la maternité, la pédiatrie et la puériculture, la sociologie et la psychologie autour du développement de l’enfant et de l’adolescent, la famille (monoparentale, recomposée ou adoptive) et les liens familiaux et enfin les métiers de la petite enfance et de l’éducation.

Voici quatre livres sur le sujet de la parentalité, issus de ce rayon, à découvrir.

1. Le manuel de survie des parents

Le manuel de survie des parents, Héloïse Junier. Éditions Dunod, 2022 – © Monaco Tribune

Voilà un titre efficace : les parents se doivent de survivre pendant les premières années de leurs enfants. Blague à part, ce guide est une véritable mine d’or pour les pères et mères qui font face à des interrogations. Pourquoi se met-il en colère pour un oui ou pour un non ? Comment réagir quand il refuse de faire ce que je lui demande ?

L’auteur, Héloïse Junier, est psychologue pour enfants. « Elle a rassemblé les questions les plus fréquemment posées par les parents et en a fait des fiches pratiques en se basant sur des données scientifiques », nous explique Claire Dumoulin, du secteur jeunesse. Ces données sont issues de recherches sur le cerveau et viennent soutenir les conseils et explications donnés par la psychologue. Le tout sous la forme d’un manuel où les questions sont rangées par thèmes, rendant plus pratique la lecture pour les parents.

2. J’aide mon enfant à gérer ses colères

J’aide mon enfant à gérer ses colères, Nathalie Petit. Éditions Hatier, 2021 – © Monaco Tribune

Les bibliothécaires, elles-mêmes mamans, sourient : « Ah, les colères.. ». Peut-être l’un des tracas du quotidien les plus difficiles à gérer pour les parents. Cet ouvrage rassemble 50 jeux et astuces visant à désamorcer la colère de son enfant et mieux la comprendre.

Chaque thème abordé est construit de la manière suivante : l’intérêt, la mise en pratique et les astuces. « C’est un livre simple mais ludique, pour comprendre les frustrations de l’enfant. Les jeux donnés sont à faire avec le parent. L’enfant peut les répéter au quotidien », développe Claire Dumoulin. Nathalie Petit, auteur de nombreux ouvrages de parentalité, est spécialiste de l’approche neurocognitive et comportementale.

Comment l’Association des Parents d’Elèves de Monaco parvient-elle a faire entendre ses idées ?

À l’image de Nathalie Petit ou d’Héloïse Junier, le choix des auteurs spécialisés est un élément important pour les bibliothécaires de la Médiathèque de Monaco. « Comme pour le développement personnel, c’est un domaine où il y a énormément de livres et de sources, notamment sur le web. On fait attention au choix des éditeurs (…) Les auteurs sont régulièrement des spécialistes, des pédopsychiatres, des psychologues ou des spécialistes de la communication », affirme Céline Sabine, directrice-adjointe de la Médiathèque de Monaco.

3. Pourquoi mon ado ne me parle pas ?

Pourquoi mon ado ne me parle pas ?, John Coleman. Éditions De Boeck Sup, 2021 – © Monaco Tribune

« L’adolescence, tout le monde le sait, c’est une période compliquée. Ce n’est pas dû à l’ado, mais à ce qu’il peut se passer dans sa tête et dans son corps », commence Claire Dumoulin. Les changements hormonaux, physiologiques et physiques sont autant d’éléments qui peuvent expliquer la perte de communication entre l’adolescent et ses parents.

C’est le sujet que va aborder John Coleman dans cet ouvrage, psychologue ayant fondé un centre de recherche qui étudie les adolescents et leurs familles. Comment garder le contact avec l’enfant ? Comment le faire parler ? L’auteur a inséré plusieurs témoignages qui viennent appuyer et illustrer ses conseils et ses « stratégies ». Ces témoignages ne concernent pas que l’absence de communication, mais aussi l’autorité, la santé de l’adolescent, ses amis, la sexualité, la situation familiale ou encore le monde digital. Un ouvrage plus complexe que les deux précédents, car plus dense, mais très complet.

4. Bientôt papa

Bientôt papa, Lionel Paillès, Benoît le Goëdec. Éditions First, 2021 – © Monaco Tribune

Comment aborder le sujet de la parentalité sans évoquer le rôle des papas ? La (future) paternité a également ses ouvrages. Dans Bientôt papa, Lionel Paillès et Benôit Le Goëdec donnent de nombreux conseils et astuces pour les futurs pères. Développement du bébé, maux de la grossesse, angoisses liées à la paternité, couvade, préparation à l’accouchement… Tous les thèmes abordés prennent la forme de questions / réponses. Un bel allié pour appréhender la paternité de manière positive et pour rester zen, autant que possible.

Toutapprendre, une variante de la lecture

Les abonnés de la Médiathèque de Monaco ont accès à la plateforme Toutapprendre. Le site internet propose de nombreuses capsules audio sur le thème de la parentalité. « Comme pour les ouvrages, ce sont des spécialistes qui vont aborder les sujets que nous avons évoqués, sous forme de vidéo qu’il est possible de simplement écouter », conclut Céline Sabine.

Pour aller plus loin

Les activités hebdomadaires que nous évoquions au début de cet article se déroulent le jeudi matin. « On transforme la salle animation de la Bibliothèque Caroline pour pouvoir accueillir les 0 – 3 ans avec leurs parents. Ils ont un espace dédié et aménagé pour eux, avec des tapis, des livres en tissu, des jeux adaptés à leurs âges. Parfois, c’est simplement jeu libre entre parents et enfants, parfois nous proposons des histoires pour les petits ou des espaces multi-sensoriels [instruments de musique, sons, jeux de lumières, de textures, ndlr] », expose Céline Sabine. À noter que l’accès est libre, il suffit de se présenter à l’accueil de la Bibliothèque Caroline. La reprise de ces activités se fera le jeudi 2 mars.