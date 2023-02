Betclic Elite : L’AS Monaco Basket déroule face au Paris Basketball

Les Monégasques ont déroulé face au Paris Basketball dimanche après-midi (103-81).

Malgré les blessures et une rotation à seulement huit joueurs, les hommes de Sasa Obradovic ont livré une prestation solide dans le sillage d’un collectif impressionnant (six joueurs ont inscrit plus de dix points).

Euroleague : L’AS Monaco Basket trébuche devant le Real Madrid

Avec une belle adresse à trois points (40%) et un trio Mike James (18 points)-Jason Blossomgame (18 points)-Chima Moneke autoritaire, l’AS Monaco Basket a été devant dans tous les quarts-temps.

Du repos et un choc à venir face à l’ASVEL

« J’ai passé un très bon dimanche. C’est pour ce genre de match qu’on joue au basket, se félicitait Sasa Obradovic à l’issue de la rencontre. C’était impressionnant à vivre, d’autant après une rude semaine. Je suis ravi d’avoir offert ces bons moments aux fans, nous avons besoin d’eux pour la suite de la saison. »

Sergiy Gladyr (AS Monaco Basket) : « La réussite de la Roca Team, c’est avant tout sa régularité »

Prochain rendez-vous pour la Roca Team, vendredi (19h) face à l’ASVEL en Euroleague.