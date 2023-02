Les plus grands clubs européens réunis à Monaco pour échanger autour du recrutement et de la formation

Du stade Louis II à La Diagonale, en passant par le Centre de Performance, plus de quatre-vingt représentants de quarante-sept clubs de football européens ont participé à ce workshop.

Manchester City, l’Inter Milan, Liverpool, l’Ajax Amsterdam, le Betis Séville… Le gratin du football européen a répondu présent à l’invitation de l’ECA (Association européenne des clubs). Et quoi de mieux que Monaco, qui compte parmi les plus grands clubs formateurs d’Europe, comme terre d’accueil de ce rendez-vous dédié à la formation et au recrutement des jeunes footballeurs ?

« La formation fait partie de l’ADN de l’AS Monaco qui a toujours su former des joueurs de haut niveau, c’était donc un réel plaisir pour nous que d’accueillir autant de clubs européens sur nos différents sites, s’est réjoui Pascal de Maesschalk, directeur du développement des jeunes joueurs à l’AS Monaco.

Nous avons pu échanger sur nos techniques de recrutement et ainsi puiser des sources d’inspirations dans d’autres pays, ce qui est toujours enrichissant. »

L’Academy reçoit les louanges de l’ECA

Impressionné par les lieux, Pouya Yaghoubinia, manager en charge du développement au sein de l’ECA, a souligné l’excellent travail effectué au sein de l’Academy.

« L’AS Monaco est un exemple à tous points de vue en termes de formation, que ce soit dans le processus de repérage des talents, mais aussi dans celui permettant de les développer, a-t-il déclaré.

Il faut également mentionner l’importance donnée à l’éducation et à la scolarité dans le projet global du club. Ce qui confirme que l’on forme des joueurs mais aussi des êtres humains, des futurs citoyens. En réunissant tous ces points, on constate que l’AS Monaco est une référence en Ligue 1 mais également à l’étranger. »

Également présents pour l’occasion, Ben Lambrecht, directeur général de l’AS Monaco, et Paul Mitchell, directeur sportif, ont procédé à un symbolique échange de fanions dans l’auditorium du Centre de Performance, en compagnie de Diederik Dewaele, directeur du football de l’ECA et Pouya Yaghoubinia.