« Océano pour tous » s’ouvre aux collégiens de quatre pays

Ce concours est organisé depuis 2014 par l’Institut océanographique.

Monaco, La Réunion, Strasbourg, Naples, le Sénégal… Cette année, le traditionnel concours « Océano pour tous » dépasse les frontières de la région Paca. 25 établissements, dont quatre en Réseaux d’Éducation Prioritaires, ont été sélectionnés, soit près de 600 élèves.

Sept ans durant, le concours était destiné aux élèves de la région Paca, issus de l’éducation prioritaire ou en situation

de handicap. Après une journée d’immersion et de sensibilisation au Musée océanographique, les élèves réalisaient

un reportage de cinq minutes afin de relayer un message en faveur de la préservation des écosystèmes marins et de leur

biodiversité.

Des caméras sous-marines télécommandées déployées au Larvotto grâce à la Fondation Prince Albert II

Pour la première fois, après une édition 2021 spéciale dédiée aux enfants touchés par la tempête Alex, le concours évolue. Après une étude de projets en faveur de la protection de l’océan, l’Institut a annoncé la liste des 25 classes sélectionnées au mois d’octobre 2022.

Ces classes ont maintenant pour objectif de rendre concrets et « réalisables » leurs projets. « Avec « Oceano pour Tous », nous accompagnons les jeunes dans la réalisation de projets collectifs en lien avec les Objectifs de Développement Durable fixés par les Nations Unies. Il s’agit de former et soutenir les citoyens de demain dans leur engagement pour l’Océan », explique Robert Calcagno, Directeur général de l’Institut.

Un accompagnement sur mesure

Du 16 novembre 2022 au 30 mars 2023, les classes sélectionnées sont accompagnées par l’Institut océanographique. Professeurs et élèves profitent de l’équipe pédagogique du Musée par le biais de nombreux webinaires. Ces derniers prennent la forme d’ateliers où l’on discute de l’actualité environnementale et de la réalisation des projets des différentes classes.

Chercheurs et océanographes y participent régulièrement. Côté élèves, les recherches sont alimentées par une multitude de supports pédagogiques que le Musée met à leur disposition.

Monaco souhaite créer une Académie de la Mer

« Afin que les élèves deviennent de véritables ambassadeurs de l’Océan et soient en capacité de concrétiser leurs projets, nous allons proposer des outils innovants et interactifs, visant à faire découvrir l’océan à 360° : découverte des écosystèmes et de leur biodiversité, compréhension du rôle de l’Océan dans la régulation du climat et analyse des impacts des activités humaines », indique Tiziana Caporale, Cheffe du service Animation et Education de l’Institut.

Les dates clés du concours

Du 16 novembre 2022 au 30 mars 2023 : l’Institut océanographique accompagne et soutient les collégiens et leurs professeurs dans la mise en place de leur projet en faveur de la protection de l’océan.

31 mars 2023 : les collégiens restituent leur dossier, comprenant une vidéo et une présentation exposant leur démarche, les moyens mis en œuvre, les acteurs sollicités et les résultats obtenus en termes d'impact écologique.

Du 11 au 19 avril 2023 : un jury de professionnels se réunit et désigne les classes lauréates qui auront réalisé les projets les plus impactants d'un point de vue humain et environnemental.

13 juin 2023 : cérémonie de remise de prix au Musée océanographique de Monaco.

Les trois classes lauréates remporteront un séjour de deux jours à Monaco et une dotation de 5 000 euros pour l’organisation d’activités de sensibilisation à l’océan.