Beausoleil : à quoi ressemblera le « Village Charlot », grand espace socio-culturel prévu pour 2024 ?

Ce futur village fera plus de 2 500 m2 et comprendra notamment une médiathèque, un point de restauration, un musée numérique et une ludothèque.

Un lieu synonyme d’« émancipation intellectuelle des individus par la culture. » Voilà comment la commune de Beausoleil définit le futur « Village Charlot », une ancienne propriété du XIXe siècle (acquise par la ville en 2008) qui sera bientôt entièrement transformée.

Ancienne vue sur le Domaine Charlot – © Collection Jean-Paul Bascoul – DR

Situé dans le quartier historique du Carnier, le futur espace occupera plus de 2 500 m2 et sera construit selon les plans de l’architecte Marc Barani, lauréat d’un concours lancé en 2019, et dont le projet correspondait le mieux « à la vision multiculturelle, sociale, artistique et fraternelle imaginé par la ville. »

© Ville de Beausoleil

C’est ainsi que, le 28 février dernier, le maire de Beausoleil, Gérard Spinelli, et l’écrivain et membre de l’Académie française, Maurizio Serra, ont dévoilé la plaque inaugurale du projet, en présence de plusieurs personnalités de la Principauté : le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, Christophe Robino, le Maire de Monaco, Georges Marsan, la Directrice des Affaires culturelles, Françoise Gamerdinger et l’Ambassadeur de France à Monaco, Laurent Stefanini.

Le « Village Charlot » alliera donc patrimoine et modernité, en conservant l’ancienne « Villa Chêne », typique du XIXe siècle, tout en construisant « une résidence d’artistes et une extension contemporaine surmontée d’une grande verrière composée de vitrages photovoltaïques, producteurs d’énergie. »

L’art et la culture au premier plan

Pour apporter verdure et fraîcheur, le projet compte 1 310 m2 de jardins, dont le « jardin du marché » où l’on retrouvera épices, agrumes et plantes culinaires et comestibles.

DR

Côté infrastructures, le « Village Charlot » accueillera une immense médiathèque sur 869 m2, ouverte à tous et qui proposera 30 000 ouvrages en accès libre et dans différentes langues.

DR

Les plus petits seront également les bienvenus, avec la Ludothèque de Beausoleil, qui prendra ses quartiers dans le « Village ». L’art sera à l’honneur grâce au musée numérique, qui permettra aux visiteurs d’admirer les plus célèbres œuvres du Musée du Louvre, du Centre Pompidou ou même du Château de Versailles.

Un espace de restauration sera à disposition pour compléter ce dispositif qui se veut « extrêmement convivial. » Par ailleurs, et afin de lutter contre la fracture numérique et sociale, l’action sociale de la ville sera particulièrement présente, pour aider à réduire les exclusions.

A noter également : la présence de cinq hébergements indépendants – dont un adapté à un adulte avec son enfant – et de quatre ateliers, le tout sur 270 m2, pour faire du « Village Charlot » une véritable résidence d’artistes.

DR

Le « Village Charlot » devrait être livré au second semestre 2024.