12 mots en monégasque pour évoquer Pâques

Connaissez-vous bien la langue monégasque ? Monaco Tribune, en partenariat avec l’Académie des Langues Dialectales, vous donne une liste de mots et expressions, pour compléter votre vocabulaire.

Cette année, Pâques a été célébrée ce dimanche 9 avril. Comme nous le rappelle l’Académie des Langues Dialectales, Pâques est fête la plus importante et la plus anciennement attestée du christianisme. Elle donne lieu à des manifestations religieuses pendant la semaine sainte qui précède le dimanche de Pâques. C’est une occasion pour les familles de se réunir autour d’une belle table avec le traditionnel gigot d’agneau, la « colombe de Pâques » sans oublier la fougasse monégasque en dessert.

Semaine sainte : semana santa

Pâques : Pasca

Dimanche : dumenega

Cloche : campana

Famille : famiya

Agneau et gigot d’agneau : agnelu ; gigotu d’agnelu

Fougasse : fugassa

Poule : galina, pula

Poussin : pulin

Œuf : oevu

Chocolat : ciculata

Lapin : lapin

Le ü (tréma) se prononce u. Et le u sans tréma se prononce ou.