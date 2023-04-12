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12 новых слов, чтобы отпраздновать Пасху по-монегасски

Автор: Paul Charoy
Опубликовано 11 апреля 2023
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Католическая Пасха в этом году отмечалась в воскресенье, 9 апреля. © Unsplash
Автор: Paul Charoy
- 11 апреля 2023

Насколько хорошо вы знаете монегасский язык? Monaco Tribune совместно с Академией диалектных языков предлагает своим читателям список слов и выражений для пополнения словарного запаса.

В этом году католики праздновали Светлое Христово Воскресение 9 апреля.  Как напоминает нам Академия диалектных языков (Académie des Langues Dialectales), Пасха — это важнейший и старейший документально зафиксированный христианский праздник. В течение Страстной недели, которая предшествует пасхальному воскресенью, верующие следуют определённым религиозным традициям. Это возможность для всей семьи собраться за прекрасной трапезой с запечённой ногой ягнёнка, «пасхальным голубем» (прим.пер.: итальянской разновидностью кулича), не забывая о традиционном печенье «фугас» на десерт.

Лучшие книги для изучения монегасского языка

  • Страстная неделя: semana santa
  • Пасха: Pasca
  • Воскресенье: dumenega
  • Колокол: campana
  • Семья: famiya
  • Ягнёнок и запечённая нога ягнёнка: agnelu ; gigotu d’agnelu
  • Десерт «фугас»: fugassa
  • Курица: galina, pula
  • Цыплёнок: pulin
  • Яйцо: oevu
  • Шоколад: ciculata
  • Кролик: lapin

Обратите внимание, что ü (с диакритическим знаком умлаут) произносится как [ю], а u (без этого знака) — как [у].