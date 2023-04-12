12 новых слов, чтобы отпраздновать Пасху по-монегасски

Насколько хорошо вы знаете монегасский язык? Monaco Tribune совместно с Академией диалектных языков предлагает своим читателям список слов и выражений для пополнения словарного запаса.

В этом году католики праздновали Светлое Христово Воскресение 9 апреля. Как напоминает нам Академия диалектных языков (Académie des Langues Dialectales), Пасха — это важнейший и старейший документально зафиксированный христианский праздник. В течение Страстной недели, которая предшествует пасхальному воскресенью, верующие следуют определённым религиозным традициям. Это возможность для всей семьи собраться за прекрасной трапезой с запечённой ногой ягнёнка, «пасхальным голубем» (прим.пер.: итальянской разновидностью кулича), не забывая о традиционном печенье «фугас» на десерт.

Лучшие книги для изучения монегасского языка

Страстная неделя: semana santa

Пасха: Pasca

Воскресенье: dumenega

Колокол: campana

Семья: famiya

Ягнёнок и запечённая нога ягнёнка: agnelu ; gigotu d’agnelu

Десерт «фугас»: fugassa

Курица: galina, pula

Цыплёнок: pulin

Яйцо: oevu

Шоколад: ciculata

Кролик: lapin

Обратите внимание, что ü (с диакритическим знаком умлаут) произносится как [ю], а u (без этого знака) — как [у].