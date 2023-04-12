12 новых слов, чтобы отпраздновать Пасху по-монегасски
Насколько хорошо вы знаете монегасский язык? Monaco Tribune совместно с Академией диалектных языков предлагает своим читателям список слов и выражений для пополнения словарного запаса.
В этом году католики праздновали Светлое Христово Воскресение 9 апреля. Как напоминает нам Академия диалектных языков (Académie des Langues Dialectales), Пасха — это важнейший и старейший документально зафиксированный христианский праздник. В течение Страстной недели, которая предшествует пасхальному воскресенью, верующие следуют определённым религиозным традициям. Это возможность для всей семьи собраться за прекрасной трапезой с запечённой ногой ягнёнка, «пасхальным голубем» (прим.пер.: итальянской разновидностью кулича), не забывая о традиционном печенье «фугас» на десерт.
- Страстная неделя: semana santa
- Пасха: Pasca
- Воскресенье: dumenega
- Колокол: campana
- Семья: famiya
- Ягнёнок и запечённая нога ягнёнка: agnelu ; gigotu d’agnelu
- Десерт «фугас»: fugassa
- Курица: galina, pula
- Цыплёнок: pulin
- Яйцо: oevu
- Шоколад: ciculata
- Кролик: lapin
Обратите внимание, что ü (с диакритическим знаком умлаут) произносится как [ю], а u (без этого знака) — как [у].