12 parole in monegasco a tema Pasqua

Quanto conoscete la lingua monegasca? Ogni mese, Monaco Tribune, in collaborazione con l’Académie des Langues Dialectales, vi propone un elenco di parole ed espressioni per arricchire il vostro vocabolario.

Quest’anno Pasqua è caduta il 9 aprile. Come ci ricorda l’Académie des Langues Dialectales, la Pasqua è la festa più antica e più importante per il cristianesimo. Durante la settimana santa, che precede la domenica di Pasqua, si tengono molti eventi religiosi. È un’occasione per le famiglie di riunirsi intorno a una bella tavolata con il tradizionale cosciotto d’agnello, la colomba pasquale, senza dimenticare la “fougasse” monegasca come dessert.

I libri migliori per imparare il monegasco

Settimana santa: semana santa

Pasqua: Pasca

Domenica: dumenega

Campana: campana

Famiglia: famiya

Agnello e cosciotto di agnello: agnelu, gigotu d’agnelu

Fougasse: fugassa

Gallina: galina, pula

Pulcino: pulin

Uovo: oevu

Cioccolato: ciculata

Coniglio: lapin

La lettera “u” si pronuncia come in italiano e la “ü” si pronuncia [iu].