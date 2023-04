Assistez à la projection de films gratuitement lors du Monte-Carlo Film Festival de la Comédie

C’est l’un des plus importants festivals dédiés à la comédie, et il a lieu en ce moment au Grimaldi Forum.

Quand on vous dit que le rire est le meilleur médicament, cet événement incontournable en Principauté vous en offre une bonne dose ! Le Monte-Carlo Film Festival de la Comédie conçu et dirigé par Ezio Greggio, propose en effet au public des projections autour de ce genre souvent écarté des grands rendez-vous du 7ème art, et pourtant très apprécié du grand public.

Depuis le 24 et jusqu’au 29 avril, les cinéphiles se réunissent au Grimaldi Forum pour des visionnages, mais aussi rencontres avec les protagonistes les plus appréciés du cinéma international, hollywoodien, italien et français. L’entrée est libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

Un jury prestigieux

Cette année encore, les films en compétition et hors compétition seront soumis au jugement du jury international présidé par Giancarlo Giannini, mythe du cinéma, acteur international, doubleur, scénariste et réalisateur cinématographique qui a récemment reçu son étoile sur Hollywood Boulevard. À ses côtés, l’acteur français Richard Anconina, notamment connu pour les films à succès « La vérité si je mens » ou « Itinéraire d’un enfant gâté », la comédienne espagnole Nathalie Poza, et l’acteur italien Neri Marcorè.

De gauche à droite : Lillo Petrolo, Neri Marcoré, Giancarlo Giannini, Ezio Greggio, Nathalie Poza et Richard Anconina (Photo © S.Chiappalone / MCFF)

Au total, en plus d’une sélection de courts-métrages, huit longs métrages seront montrés en compétition et trois hors compétition.

> Les huit longs métrages en compétition sont les suivants :

Projection le mardi 25 avril :

À 16h : « 38°5 Quai des Orfèvres » de Benjamin Lehrer avec notamment Didier Bourdon (France)

À 20h : « Daniel’s Gotta die » de Jeremy LaLonde (Canada)

Projection le mercredi 26 avril :

À 11h : « Fathers and Mothers » de Paprika Steen (Danemark)

À 16h : « The Grump : In search of an escort » de Mika Kaurismaki (Finlande et Allemagne)

À 20h : « Stories not to be told » de Cesc Gay (Espagne)

Projection le jeudi 27 avril :

À 11h : « Luxembourg, Luxembourg » d’Antonio Lukich (Ukraine)

À 16h : « The test » de Dani de la Orden (Espagne)

À 20h : « Let the dance begin » de Marina Seresesky (Argentine, Espagne).

Les trois longs métrages hors compétition sont les suivants :

Projection le vendredi 28 avril :

À 16h : « Four’s a crowd »

À 20h : « Un matrimoio mostruoso »

« Grosso guaio all’Esquilino -la leggenda del kung fu » (projeté le 24 avril)

À noter que les films sont projetés en version originale, avec un sous-titrage en anglais.

Une soirée de gala à ne pas manquer

Comme le veut la tradition, le festival s’achèvera par la soirée du « Gala des Awards » et la remise des prix le samedi 29 avril à 19h30, en présence du Prince Albert II. Parmi les jeunes talents internationaux, Ezio Greggio récompensera entre autres Victor Belmondo, jeune acteur français qui suit les traces de son grand-père paternel, le grand et inoubliable Jean Paul Belmondo.

Pour assister à la cérémonie, les billets sont en vente au Grimaldi Forum ou sur le site de la manifestation. Plus d’infos au : +377 99993000.