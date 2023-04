Ce que pensent les supporters niçois de Jim Ratcliffe et de son investissement à l’OGC Nice

Dans un reportage publié par The Athletic, les supporters du GYM ont fait part de leur ressenti quant à la présence du groupe INEOS au sein de leur club depuis quatre ans.

À l’occasion de la rencontre entre l’OGC Nice et la Paris Saint-Germain (0-2) le 8 avril dernier, le site d’information sportive de référence The Athletic a rencontré de nombreux fervent supporters du club rouge et noir pour évoquer le propriétaire de l’OGC Nice et recueillir leurs impressions. Dans l’ensemble, les fidèles du GYM ont fait part de leur satisfaction quant à l’évolution du club depuis l’arrivée du milliardaire britannique en 2019.

Comment est perçu l’intérêt de Jim Ratcliffe pour Manchester United par la presse britannique ?

Si certains restent mesurés et mitigés par la saison actuelle et le recrutement lors du dernier mercato estival, d’autres supporters soulignent la progression du club et sa structuration depuis quatre ans. « Petit à petit, les choses se mettent en place. On s’attend à un peu plus, mais c’est déjà pas mal. Il y a déjà beaucoup de satisfaction. »

Les supporters du GYM attentifs au rachat de Manchester United

Les investissements déployés par INEOS, notamment cette année avec plus de 100 millions d’euros dépensés, sont reconnus par les fans, qui sont satisfaits des arrivées d’Aaron Ramsey, Ross Barkley et Kasper Schmeichel, des stars de Premier League.

« On peut voir de bonnes relations au sein du club et de bons joueurs comme Ramsey. C’est important pour nous d’avoir plus de téléspectateurs au Royaume-Uni. » Interrogés sur la volonté de rachat de Manchester United, les supporters niçois se sont montrés partagés.

Non, je ne suis pas inquiet. Même s’il achète Manchester United, il fera quelque chose ici

Inquiets sur la place qu’occuperait l’OGC Nice aux côtés du géant anglais – « Si nous avons de bons joueurs à Nice, ils iront à Manchester et s’il y a des joueurs à Manchester qui ne jouent pas, peut-être qu’ils viendront chez nous. Ce n’est pas un bon mariage » – ou confiants sur l’investissement de Jim Ratcliffe à Nice sur le long terme – « Non, je ne suis pas inquiet. Même s’il achète Manchester United, il fera quelque chose ici » – , les fans du GYM se montrent patients et attentifs.