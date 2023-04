Euroleague : L’AS Monaco Basket perd l’avantage du terrain d’entrée face au Maccabi Tel-Aviv

La Roca Team s’est inclinée sur son parquet face au Maccabi Tel-Aviv (67-79).

Dans une salle pleine et un parcage visiteurs lui aussi gonflé à bloc avec la présence de nombreux supporters israéliens, les hommes de Sasa Obradovic ont subi la loi du Maccabi Tel-Aviv, en manquant d’adresse aux shoots et à trois points.

Avec seulement 15% de réussite derrière l’arc (4 sur 26), le trio d’arrières monégasques composé d’Elie Okobo (1/7), Mike James (1/6) et Jordan Loyd (1/5) a vécu une soirée difficile.

Parmi les meilleures attaques européennes en saison régulière (83,3 points de moyenne), les Monégasques sont tombés sur une équipe israélienne solide et portée par un grand Wade Baldwin (20 points, 6 rebonds).

Le match 2 déjà décisif

« Premièrement, félicitations au Maccabi. Ils étaient prêts pour ce game 1 tactiquement. Ils ont joué très dur. C’était un match très physique, et nous avons eu des difficultés avec notre adresse, résumait l’entraîneur monégasque après le match.

A ce niveau-là, c’est forcément compliqué. Les ballons perdus à des moments importants nous ont aussi pénalisés. Il faut maintenant oublier et passer rapidement à autre chose avec le match 2. On devra se montrer plus physique, notamment dans la peinture. »

La Roca Team a ainsi perdu l’avantage du terrain et devra vite se remobiliser et gagner au moins une fois en Israël pour rêver du Final Four. Le deuxième match se tiendra dès ce jeudi soir (20h15), toujours à Gaston-Médecin.