La SBM remet un chèque de 41 000€ à l’Institut Océanographique

Une donation réalisée dans le cadre du programme The Sea is Green, orchestré par Monte-Carlo Société des Bains de Mer jusqu’au 10 mai.

C’est au Musée Océanographique de Monaco, précisément à l’Odyssée des tortues, que Robert Calcagno, Directeur Général de l’Institut Océanographique a accueilli le 25 avril, Stéphane Valeri, Président-Délégué de Monte-Carlo Société des Bains de Mer, pour la remise d’une donation des Casinos de Monaco à l’Institut créé par le Prince Albert Ier, pour son action en faveur des océans. Pierre Frolla était également présent, multiple champion d’apnée qui parraine le programme The Sea is Green de la SBM.

Certifiés en tant qu’opérateur de « Jeu Responsable » depuis 2019, les Casinos de Monaco – Casino de Monte-Carlo et Casino Café de Paris – ont mis en œuvre cette initiative : reverser à l’Institut Océanographique de Monaco le montant total des bonus versés aux clients fidélisés « My Monte-Carlo » dans le cadre de « The Sea is Green ».

En 2023, la mer est à l’honneur chez la SBM

« Les établissements de Monte-Carlo Société des Bains de Mer sont le théâtre de nombreux moments de vie et encapsulent souvenirs et émotions. Mobiliser cette énergie pour la protection de l’Océan est toute l’ambition de l’association de nos deux entités (…) Cette première étape scelle la promesse d’une longue collaboration aux côtés de Stéphane Valeri et de ses équipes », a commenté Robert Calcagno, directeur général de l’Institut Océanographique.