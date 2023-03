En 2023, la mer est à l’honneur chez la SBM

Du 10 mars au 10 mai 2023, la Société des Bains de Mer présente un nouveau programme d’animation, « The Sea Is Green ».

Il y a quelques jours, l’Hôtel Hermitage accueillait une soirée inaugurale. Les nombreux invités ont profité de la présentation d’une exposition de Jean Boghossian, artiste, sculpteur et peintre belgo-libanais, d’un dîner-récital « Musique de l’eau » de la jeune pianiste Stella Almondo et d’un menu du Chef Yannick Alleno. La SBM lançait, ce 11 mars, sa programmation « The Sea Is Green », placée sous le signe de la mer et la préservation des océans, fil conducteur de l’année pour la compagnie. Trois autres périodes devraient avoir lieu en 2023 : « Nouvelle Vague », « Et vogue le navire » et « Mer de glace ».

La directrice du Louis XV reçoit le prix Michelin du service

Le mercredi 22 mars, l’Hôtel Hermitage accueillera une nouvelle rencontre, inscrite dans le programme de la Monaco Ocean Week. Jean Boghossian présentera son exposition « The Sea is Green », suivi de plusieurs discussions menées par des acteurs de l’hôtellerie (durable), interrogés par la journaliste Leïla Grandi.

Le mercredi 10 mai, la clôture du programme se veut immersive. Au Monte-Carlo Beach, l’heure sera à la découverte de l’écosystème marin du récif, un habitat créé en 2020 qui abrite faune et flore, en combinaison de plongée. Le soir, le film La grande bleu sera projeté au Monte-Carlo Bay Hotel avec dégustation de produits marins en version street food.

Dans le cadre de cette période, la SBM participe de nouveau à la Semaine Solidaire organisée par le Foyer Économique de Nice depuis lundi et jusqu’à demain. Associés à l’association monégasque Solidarpole, les chefs de la SBM préparent et servent leurs spécialités aux plus démunis.