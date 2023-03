В 2023 году море станет звездой первой величины для SBM

С 10 марта по 10 мая 2023 года холдинг Société des Bains de Mer представляет новую культурно-развлекательную программу The Sea Is Green.

Несколько дней назад в отеле Hermitage состоялся торжественный вечер, посвященный старту мероприятий. Многочисленные гости открывали для себя выставку бельгийско-ливанского художника, скульптора и живописца Жана Богоссяна (Jean Boghossian), наслаждались ужином-концертом «Музыка воды» в исполнении молодой пианистки Стеллы Альмондо (Stella Almondo) и изысканным меню от шеф-повара Янника Аллено (Yannick Alleno). 11 марта компания SBM запустила свою программу The Sea Is Green («Чистое море»), главной темой которой в этом году станут море и защита океанов. На 2023 год запланированы еще три «волны» мероприятий: Nouvelle Vague («Новая волна»), Et vogue le navire («Поднять якоря») и Mer de Glace («Море изо льда»).

Главные мероприятия на «Скале» Монако в 2023 году

В среду, 22 марта, в отеле Hermitage состоится новая встреча в рамках программы Недели океана в Монако. Жан Богоссян представит свою выставку The Sea Is Green, после чего пройдёт цикл конференций с участием игроков устойчивой гостиничной индустрии. Проведёт мероприятие журналистка Лейла Гранди (Leïla Grandi).

В среду, 10 мая, программа завершится, в буквальном смысле, погружением. В отеле Monte-Carlo Beach можно будет примерить гидрокостюм и своими глазами увидеть морскую экосистему рифа: среду обитания и настоящий дом для флоры и фауны, созданный в 2020 году. Вечером в отеле Monte-Carlo Bay состоится показ фильма «Голубая бездна» (Le Grand Bleu) с дегустацией морских продуктов в формате стрит-фуд.

В рамках этой первой «волны» SBM снова приняла участие в Неделе солидарности, организованной Центром экономической поддержки Ниццы, которая началась в понедельник и заканчивается сегодня, в пятницу. В партнерстве с монегасской ассоциацией Solidarpole шеф-повара SBM готовили и подавали свои фирменные блюда малоимущим.