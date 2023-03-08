Главные мероприятия на «Скале» Монако в 2023 году

Мы предлагаем вашему вниманию обзор основных событий, которые пройдут в квартале Монако-Вилль в этом году, а также новости об открытии новых магазинов.

2023 год обещает быть очень насыщенным для «Скалы», как часто называют Монако-Вилль. Уже запланированы необычайные празднования, а также ожидается, что к шести десяткам магазинов квартала добавятся несколько новых.

Столетие со дня рождения Князя Ренье III

Монако отдаст огромную дань уважения Князю Ренье III. Празднования по случаю столетия со дня его рождения начнутся 31 мая 2023 года необыкновенным праздником в Монако-Вилле. В общей сложности нас ждут восемь месяцев торжеств, которые будут проходить в Княжестве вплоть до января 2024 года. Организацией различных мероприятий будет заниматься единый Мемориальный комитет возглавляемый Князем Альбером II и под руководством Принцессы Стефании.

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31 мая все жители Монако соберутся на «Скале». «[Праздник] будет проходить не только на Пляс дю Пале, но и во всём Монако-Вилле», — поделилась председатель Ассоциации розничных торговцев квартала Александра Ринальди (Alexandra Rinaldi). «Все магазины и рестораны будут открыты с 14:00 до 23:00. (…) Будет много развлечений, как для взрослых, так и для детей», — добавляет менеджер магазина Les 5 Saveurs, который уже заказал памятный флаг, который магазины «Скалы» вывесят в этот день. Не пропустите!

Встреча исторических вотчин династии Гримальди

Это мероприятие состоится 10 и 11 июня 2023 года. В прошлом году в третьей встрече исторических мест Гримальди приняли участие три департамента и 14 муниципалитетов. Все они установили свои павильоны, представили местные деликатесы, кулинарные мастер-классы и выставки ювелирных изделий и украшений. Также были организованы музыкальные и танцевальные представления. Выходные в поистине уникальной атмосфере на Пляс дю Пале.

© Поль Шаруа / Monaco Tribune © Поль Шаруа / Monaco Tribune Третий сезон Встречи исторических вотчин династии Гримальди в 2022 году.

В рамках четвёртого сезона Княжество вновь принимает бывшие вотчины династии Гримальди. В этом году приглашены Верхний Рейн с городами Иссенхайм, Альткирш, Танн и Ферретт, Эсон с городами Лонжюмо, Шили-Мазарен и Масси, Ло и Гаронна с Дюрасом, Восточные Пиренеи с Прат-де-Молло-ла-Престе, центрально-западный регион с Партене, а также некоторые города Приморских Альп, среди которых Грасс и остров Сен-Онора, и Верхняя Корсика с Луччаной.

Монегасский карнавал

Летом на «Скалу» вернётся традиционный карнавал U Sciaratu. Название происходит от монегасского слова, означающего «шум, грохот». U sciaratu — это ежегодное шествие карнавальных кортежей под «председательством» Короля Карнавала на отдельной тронной платформе. Фестиваль был перенесен на лето, чтобы жители и туристы могли вместе принять в нём участие. Это мероприятие исчезло в 1990-х годах, но последние десять лет Мэрия Монако вернула его в календарь событий.

© Мэрия Монако © Мэрия Монако

В этом году U Sciaratu пройдет 7 июля. «Формат мероприятия изменится, в этом году не будет карнавальных кортежей, но аниматоры по-прежнему будут развлекать прохожих на улицах Монако-Вилля. Мы хотели бы привнести некоторые новшества, над которыми еще работаем», — сообщила пресс-служба департамента культурно-развлекательных мероприятий Мэрии в ответ на запрос нашей редакции. Одно можно сказать точно: около 22:00 на «Скале» начнётся традиционная вечеринка с диджеем.

Новички на «Скале»

Монако-Вилль, в котором уже насчитывается более 60 розничных торговцев, приветствует новобранцев. В частности, в квартале откроются новый магазин купальников и бутик дизайнера интерьеров. «Также мы ждём открытия лавки зеленщика и салона флориста», — признается Александра Ринальди. Председатель Ассоциации розничных торговцев очень рада новичкам. Новый бизнес, как и различные культурно-развлекательные мероприятия, помогают поддерживать привлекательность «Скалы», которая должна стремится к большему, по мнению местных владельцев магазинов. И привлекать квартал должен, в первую очередь, жителей Монако, а не туристов.

Видео. Знают ли сами жители Монако монегасский язык?

На этом мы завершаем серию статей о «Скале» Монако. Часто ли вы бываете в Монако-Вилле? Что, по вашему мнению, необходимо сделать, чтобы квартал стал более привлекательным?

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