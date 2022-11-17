Monaco Tribune обратилось с вопросом к прохожим на улицах Лё-Роше.

Монегасский язык обязателен для изучения с начальной школы до 3 класса (приблизительно соответствует девятому классу в российской системе образования – прим.пер.). На нем говорят около пяти тысяч человек, это ценное для Монако наследие. Чтобы традиция не прерывалась, энтузиасты еще в 1924 году решили создать Национальный комитет по защите традиций Монако. Но в семидесятые годы «le munegascu» услышать стало все сложнее.

Новый импульс язык получил благодаря Князю Ренье III, который сделал его с 1976 года обязательным в государственных начальных школах Княжества. Несколько лет спустя, в 1982 году, Суверенный Князь открыл Академию диалектных языков.

Хотя официальным языком Монако является французский, «a lenga d’i notre avi» (язык наших предков) можно встретить практически везде. Прежде всего на табличках с названиями улиц, которые выполнены на двух языках: французском и монегасском. Монегасский язык известен со Средневековья, он произошел от генуэзского и еще не сказал своё последнее слово. Кстати, его можно сдавать на экзаменах на аттестат зрелости как предмет по выбору. Каждый год проходит конкурс по монегасскому языку, и премии победителям вручает сам Князь.

В Монако-Вилль уровень владения, конечно, не такой, как у участников конкурса, но некоторые прохожие порылись в своих воспоминаниях и выдали по несколько слов.