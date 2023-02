Qu’est-il prévu sur le Rocher de Monaco en 2023 ?

Retour sur les événements qui auront lieu sur le Rocher cette année, en plus de l’arrivée de nouveaux commerces.

2023 sera une année chargée pour le Rocher et Monaco-Ville. Des fêtes exceptionnelles sont prévues et plusieurs nouveaux venus devraient rejoindre la soixantaine de commerces déjà installés.

Le centenaire de la naissance du Prince Rainier III

Monaco va rendre hommage au Prince Rainier III. La célébration du centenaire de sa naissance commencera le 31 mai 2023 par une fête exceptionnelle sur le Rocher. Au total, ce seront huit mois de célébrations qui se tiendront en Principauté, jusqu’au mois de janvier 2024. C’est un comité de commémoration unique, présidé par le Prince Albert II et dirigé par la Princesse Stéphanie, qui organisera les différents événements.

2023, l’année du Prince Rainier III

Le 31 mai, l’ensemble des résidents de Monaco auront rendez-vous sur le Rocher. « Ce ne sera pas seulement sur la Place du Palais mais dans tout Monaco-Ville », nous informe Alexandra Rinaldi, présidente de l’Association des Commerçants du Rocher. « Toutes les boutiques et les restaurants seront ouverts de 14 heures à 23 heures. (…) Il y aura beaucoup d’animations, pour les adultes comme pour les plus jeunes », ajoute la gérante du commerce Les 5 Saveurs, qui a déjà commandé le pavillon de la commémoration, que les boutiques du Rocher arboreront le jour-même. À ne pas rater !

Rencontres des Sites historiques Grimaldi

C’est un événement qui se tiendra les 10 et 11 juin 2023. L’année dernière, la troisième édition des Rencontres des Sites historiques Grimaldi avait rassemblé trois départements et 14 communes. Toutes avaient dressé leur stand, présentant des spécialités locales, des ateliers culinaires en passant par l’exposition de bijoux et décorations. Des représentations musicales et de danse étaient également organisées. Un week-end avec une ambiance unique sur la Place du Palais.

La quatrième Rencontre des Sites historiques Grimaldi de Monaco accueillera de nouveau des anciens « fiefs » de la Dynastie Grimaldi. Cette année seront invités : le Haut-Rhin avec les communes d’Issenheim, Altkirch Thann et Ferrette, l’Essonne avec les villes de Longjumeau, Chilly-Mazarin et Massy, le Lot-et-Garonne avec Duras, les Pyrénées-Orientales avec Prats-de-Mollo-la-Preste, le Centre-Ouest avec Parthenay, ainsi que certaines communes des Alpes-Maritimes comme Grasse ou l’Île Saint-Honorat, ou encore la Haute-Corse avec Lucciana.

Carnaval monégasque

L’été, le Rocher accueille un carnaval, le U Sciaratu. Du monégasque « tapage, chahut », u sciaratu était mis à l’honneur sous la forme d’un roi Carnavalesque, sur un char. La fête fut déplacée en été pour que les résidents et touristes y participent tous ensemble. La manifestation avait disparu dans les années 90 mais, depuis une dizaine d’années, la Mairie de Monaco l’organise de nouveau.

Cette année, U Sciaratu se tiendra le 7 juillet. « Le format va changer, il n’y aura pas de char cette année mais toujours la déambulation dans les rues de Monaco-Ville. On souhaite apporter quelques nouveautés sur lesquelles on travaille encore », nous informe le service animation de la Mairie que nous avons contacté. Une chose est sûre, la présence d’un DJ aux alentours de 22 heures sera assurée, comme à l’accoutumée.

Des nouveaux venus sur le Rocher

Monaco-Ville, qui compte plus de 60 commerçants, va accueillir de nouvelles enseignes. Notamment un commerce dédié aux maillots de bains et un second à la décoration d’intérieur. « Nous attendons aussi un maraîcher et un fleuriste », nous confie Alexandra Rinaldi. La présidente de l’Association des Commerçants du Rocher se réjouit des ces nouvelles arrivées. Ces dernières, en plus des différents événements, participent à maintenir l’attractivité du Rocher, voulue plus grande par les commerçants sur place. Non pas pour les touristes, mais davantage pour les habitants de Monaco.

Passer une journée en famille sur le Rocher de Monaco

