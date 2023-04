Le Prince Albert II et 30 collégiens ont ramassé des déchets, de Monaco à La Turbie

La seconde édition de l’Olympians Clean Up s’est tenue ce lundi 3 avril.

C’est une opération de nettoyage des déchets. Le Prince Albert II, accompagné d’élèves de la Principauté, de plusieurs athlètes monégasques et de quelques membres du gouvernement, a mené la marche de Monaco jusqu’à la Turbie. L’objectif, ramasser tous les détritus croisés par le cortège sur son chemin. Mégots, papier, verre.. l’événement met en avant le ramassage des ordures mais aussi le recyclage et l’écologie. « Depuis qu’on est petits, on apprend le tri. C’est bien qu’on fasse ça et puis ça nous fait faire du sport aussi », sourit Victoria, élève au collège Charles III, interrogée par Monaco Info.

Après un passage par le Parc Grima, à Beausoleil, direction le promontoire de la Tête de Chien. Une longue marche depuis la Principauté qui permettra au groupe de ramasser un total de 15kg de déchets. « C’est important de sensibiliser les jeunes qui sont avec nous aujourd’hui, ce sont eux le futur », témoigne l’ancien athlète olympique monégasque Brice Etès, au micro de Monaco Info.

C’est Jérémy Bottin, le président de l’Association monégasque des athlètes olympiques, qui est à l’initiative de cet Olympians Clean Up, événement qui transmet également les trois valeurs de l’olympisme : le respect de l’environnement, le dépassement de soi et l’amitié. « J’avais eu cette idée en faisant du vélo, je voyais souvent des déchets par terre. Je me suis dit qu’on allait mettre les olympiens et les élèves à contribution et transmettre un message », a-t-il expliqué sur Monaco Info.