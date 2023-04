Le Prince Albert II et la Princesse Stéphanie visitent une imprimerie de timbres pour le Centenaire du Prince Rainier III

Lors de ce déplacement en Dordogne, le Souverain et la Princesse ont même signé les bons à tirer de plusieurs timbres réalisés en hommage au Prince bâtisseur.

C’est à Boulazac, près de Périgueux, en Dordogne, que le Prince Albert II et la Princesse Stéphanie se sont rendus le 17 avril dernier. Le Souverain et la Princesse ont ainsi visité le siège de Philaposte, l’imprimerie française des timbres-poste, qui réalise les timbres de la Principauté.

Une visite sur invitation du PDG du groupe « La Poste », qui s’inscrit dans le cadre des commémorations du Centenaire de la naissance du Prince Rainier III, car des timbres en son honneur y sont émis.

Le Prince et la Princesse, Présidente du Comité de commémoration du Prince Rainier III, ont été accueillis sur place par le préfet de la Dordogne, Jean-Sébastien Lamontagne, ainsi que par Jean-Paul Forceville, directeur des relations européennes et internationales du groupe « La Poste » (représentant le PDG), par Jacques Lemaire, délégué régional du groupe pour la Nouvelle-Aquitaine, et par Olivier Zuzlewski, directeur de l’imprimerie.

Le Prince Albert II et la Princesse Stéphanie ont pu visiter l’imprimerie et découvrir les différentes techniques – © Frédéric Nebinger / Palais Princier

Le Souverain et la Princesse ont découvert les différentes techniques (taille-douce, héliogravure, offset), puis ont signé les bons à tirer de plusieurs timbres, notamment la série évoquant le « Prince bâtisseur » et le père de la Constitution de 1962.

Le Prince et la Princesse ont signé plusieurs bons à tirer – © Frédéric Nebinger / Palais Princier

Après le déjeuner en présence de la délégation monégasque et des cadres de « La Poste », le Prince et la Princesse ont suivi une rapide visite de la cathédrale Saint-Front, menée par le recteur.