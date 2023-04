Retour sur les meilleures séquences du passage du Prince Albert sur BeIN Sports

Le Prince Albert II était l’invité exceptionnel de l’émission Salon VIP présentée par Claire Arnoux début mars. Le Souverain est revenu sur son amour inconditionnel pour le sport.

C’est directement dans les coursives du Palais Princier que BeIN Sports a posé ses caméras pour produire une émission extraordinaire en compagnie du Prince Albert II.

Une émission de quarante-cinq minutes qui a été tournée début mars et diffusée dimanche 2 avril. Aux côtés de Clara Paban, la présentatrice de Salon VIP, Claire Arnoux, a retracé le parcours du Souverain et son lien indéfectible pour le sport. Une passion commune avec la Princesse Charlène.

« J’ai été élevé dans cet esprit d’activité physique que mes parents m’ont inculpé. Je me suis naturellement tourné vers le football, mais aussi la natation, le tennis et le ski. »

Des premiers pas dans le sport qui l’ont conduit à prendre part à de nombreuses compétitions ou remporter des titres, comme ses cinq participations aux Jeux Olympiques d’Hiver, ses deux Dakar et sa ceinture noire en judo. Questionné sur sa carrière en bobsleigh, le Prince Albert II est revenu sur ses débuts dans la discipline.

« Je suis tombé dedans un peu par hasard. J’étais en vacances à Saint-Moritz à l’hiver 1984. J’ai voulu essayer les descentes. L’année d’après, j’y suis retourné et j’ai rencontré un entraîneur suisse qui m’a convaincu de faire une école de pilotage. J’ai monté une équipe progressivement. C’était pour moi un défi, j’avais besoin d’un nouveau challenge à ce moment de ma vie. »

L’écologie au coeur de la deuxième partie de l’émission

Plusieurs anecdotes plus tard, comme celle où l’emblématique entraîneur de l’AJ Auxerre, Guy Roux, lui avait confié qu’il aurait fait un « très bon joueur de troisième division », le Souverain a reçu des messages vidéo d’Eric Di Meco, Denis Charvet ou encore Charles Leclerc. L’occasion d’évoquer le Grand Prix de Monaco ou encore la carrière prometteuse du pilote monégasque.

Petit-fils du double champion olympique d’aviron John Kelly, le Prince Albert II est également revenu sur sa nostalgie de l’AS Monaco des années 2000, avant d’évoquer le lien entre sa Fondation Prince Albert II de Monaco et Peace and Sport. « J’aimerais que l’on fasse le lien avec la défense de l’environnement et du patrimoine. »

La deuxième partie de l’entretien a été centrée sur l’écologie, un sujet qui lui tient particulièrement à coeur et pour lequel il mène de nombreux combats à travers sa fondation. « Les problématiques sont les mêmes : pollution de l’air, pollution des sols et des mers. C’est très inquiétant. »

Clara Paban a même révélé que le Prince Albert II ne pouvait pas s’empêcher de ramasser des déchets. « Je le fais autant de fois que je peux, je ne trouve pas ça dégradant. Quand on me dit que quelqu’un les ramassera, je lui réponds, oui mais quand et comment ? À Monaco, tous les déchets peuvent finir dans la mer. »

L’intégralité de l’interview est disponible gratuitement en replay.