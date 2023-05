Le guide pour profiter des piscines monégasques cet été

Où aller nager cet été ? Quelles sont les activités proposées par les différentes piscines en Principauté ? Monaco Tribune fait le point.

Chaque année, le Stade Nautique Rainier III, la piscine Saint-Charles et le centre nautique Albert II accueillent des dizaines de milliers d’usagers. Pour les habitués de ces structures et ceux qui souhaiteraient les découvrir : 2023, mode d’emploi.

Le Stade Nautique Rainier III

Le Stade Nautique Rainier III © Mairie de Monaco

Le complexe a ouvert ses portes ce samedi 29 avril, mais attention au nouveau prix du billet ! Pour les usagers qui ne résident pas à Monaco, la hausse du ticket est de 60%. Pour les adultes, ce n’est plus 7,5€ mais 12€ ; de 3 à 17 ans, ce n’est plus 6€ mais 9€ par personne. Une augmentation votée par le maire, Georges Marsan, et ses adjoints le 28 mars dernier, souhaitant limiter la fréquentation du lieu.

L’accès au Stade Nautique reste interdit aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés par une personne majeur.

La piscine accueille un toboggan et plusieurs plongeoirs © Monaco Tribune

La piscine comporte plusieurs plongeoirs, de 1, 3 et 5 mètres chacun, en plus d’un toboggan. De mai à octobre, des cours d’aquagym, aqua bike et des circuits aquatiques sont proposés.

Adresse : Route de la Piscine, 98000 Monaco

Infos pratiques : Horaires d’ouverture

Centre nautique Albert II

Centre nautique Albert II © Stade Louis-II

Situé au coeur du Stade Louis-II, le Centre nautique est composé de trois bassins : un premier olympique, un second d’initiation et une fosse à plongeons. Le centre accueille des entraînement de water-polo, natation sportive ou synchronisée mais aussi de l’aquagym et des entraînements d’apnée. Malgré une panne au début du mois d’avril – survenue sur deux ventrales de traitement de l’air, obligeant une fermeture temporaire de deux jours, son ouverture estivale marque un retour après plusieurs étés de rénovation.

La Princesse Charlène au centre nautique Albert II, quelques heures avant le Tournoi Sainte Dévote, le 21 avril

© Direction de la Communication / Manuel Vitali

Pas de changements significatifs cette année, si ce n’est qu’en raison du Meeting International de Natation, le Centre nautique sera fermé du 15 au 29 mais inclus. Le bassin d’initiation sera, lui, fermé une semaine plus tôt, à partir du 8 mai.

Adresse : 7 Av. des Castelans, 98000 Monaco

Infos pratiques : Les tarifs et horaires du centre nautique sont à retrouver sur cette page

La Piscine Saint-Charles

La piscine Saint-Charles © Mairie de Monaco

La réouverture de la piscine Saint-Charles est prévue fin mai. L’équipement sportif est fermé depuis le 29 juin 2022 et a accueilli d’importants travaux. Ce seront trois nouvelles activités dont pourra profiter le public.

AquaPowerPlus : une séance de sport dans l’eau ! « C’est du fitness dans l’eau, toujours en musique, avec un rythme qu’il faudra tenir. Il y aura un mélange de mouvements dans le bassin, de gainage en extérieur et un circuit training dans et hors bassin », a confié Sophie Potel, responsable des animations de la piscine, dans les colonnes de Monaco-Matin.

Aqua Relax : davantage axée sur le yoga, l’activité sera ouverte à tous et comportera des étirements ou encore des exercices de respiration.

AquaMerMaid-Dolphin : une activité réservée aux enfants sachant nager, à partir de six ans. C’est une séance de natation où le nageur devra positionner ses jambes dans un monopalme et se déplacer par ondulation.

Ces trois activités viennent s’ajouter à celles déjà proposées tout au long de l’année : cours de natation prénatale, cours de « bébés nageurs », cours d’aquagym, aqua bike, de stretching ou encore les leçons de natations pour adultes et enfants.

Adresse : 7 Av. Saint-Charles, 98000 Monaco