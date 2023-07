Kemba Walker, une star NBA pose ses valises sur le Rocher

Quatre fois All-Star, le meneur de jeu américain (33 ans) s’est engagé pour une saison en faveur de l’AS Monaco Basket.

Deux ans après l’arrivée de Mike James, c’est un nouveau grand nom du basket américain qui s’apprête à fouler le parquet de Gaston-Médecin.

ᴋᴇᴍʙᴀ ᴡᴀʟᴋᴇʀ ᴇsᴛ ᴍᴏɴéɢᴀsǫᴜᴇ 🔴⚪️ ✍️ L'AS Monaco est heureuse d'annoncer la signature pour la saison à venir du meneur américain 🇺🇸 4️⃣ fois All-Star 🌟 le meilleur marqueur de l'histoire des Charlotte Hornets (12 009 points) a disputé 750 matchs en NBA 🔛 🚀… pic.twitter.com/FYFX1ionHh — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) July 21, 2023

Après douze ans en NBA, Kemba Walker va découvrir l’Europe et le championnat de France. Drafté par les Charlotte Hornets en 2011, le meneur a porté les couleurs de la franchise de Caroline du Nord pendant huit saisons, devenant au passage le meilleur marqueur de la franchise avec plus de 12 000 points, avant de rejoindre les Boston Celtics (2019-2021), les New York Knicks (2021-2022) et les Dallas Mavericks (2022-2023).

Kemba Walker veut se relancer sur le Rocher

Apparu seulement à neuf reprises sur les parquets NBA la saison dernière avec les Mavericks, Kemba Walker arrive sur le Rocher avec l’ambition de se relancer et de marquer les esprits pour ses premiers pas en Europe et en Euroleague.

Si son corps le laisse tranquille et qu’il est épargné par les blessures, celui qui compilait 25,6 points de moyenne lors de la saison 2018-2019 sera à coup sûr l’un des meilleurs joueurs du Vieux Continent.

Après Terry Tarpey, Mam Jaiteh et Petr Cornelie, l’AS Monaco Basket poursuit son ambitieux recrutement.