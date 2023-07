Le Prince Albert présent pour l’inauguration d’un espace dédié à la mer à Antibes

Le lundi 17 juin, une convention de partenariat a été signée entre Posidonia – Espace Mer & Littoral situé à Antibes et l’Institut océanographique de Monaco.

Ce nouveau partenariat a été officialisé en présence du Prince Albert II lors de l’inauguration de ce nouvel espace interactif. Située sur un promontoire rocheux à l’extrémité sud-ouest du Cap d’Antibes, la Batterie du Graillon est implantée au cœur d’un site naturel protégé de 2,2 hectares, cédé par le Ministère de la Défense au Conservatoire du littoral en 2014. La gestion de ce site a été confiée à la Commune d’Antibes Juan-les-Pins, également gestionnaire de l’Aire

marine protégée adjacente.

Sur ce site emblématique et historique, le nouvel Espace Mer & Littoral rouvre ses portes avec une scénographie entièrement revisitée, après deux années de travaux de modernisation qui auront coûté 4 200 000 €.

Ce partenariat permettra de développer des synergies entre les deux sites tant sur le plan technique que pédagogique ou même commercial, renforçant ainsi l’amitié franco-monégasque. © Michel Dadigno / Institut Océanographique

L’espace Mer et Littoral propose une découverte immersive des habitats et des espèces de Méditerranée et le Musée océanographique de Monaco dispose « d’une véritable expertise, depuis plus de 100 ans, sur cette thématique et celle de la médiation au service de protection de l’Océan ». « Les deux établissements partagent le même objectif de sensibilisation des publics à la protection de l’Océan. En partageant les connaissances et le savoir-faire des équipes, la mission centenaire de l’Institut océanographique, « faire connaître, aimer et protéger l’Océan », se prolonge ainsi hors les murs », écrit l’Institut Océanographique.

Ils sont 10 et vont devenir des leaders en faveur de l’environnement

Dans cet espace, des animations pédagogiques gratuites sont organisées avec les enfants des écoles et des centres de loisirs d’Antibes Juan-les-Pins, soit deux milliers de jeunes. Une salle équipée d’un écran interactif est dédiée aux scolaires et

étudiants et à l’accueil de conférences. Dedans, des casques de réalité virtuelle seront aussi mis à disposition.

Dehors, on a cède à la mer depuis le site. Direction les activités de sensibilisation et de découverte du milieu marin : au pied des rochers, des randonnées aquatiques avec palmes, masque et tuba ou en kayak sont encadrées par un guide naturaliste.