Les Petits Chanteurs de Monaco exportent leur talent aux États-Unis

Les jeunes interprètes, sous la direction de Pierre Debat, ont démarré leur tournée américaine les 6 et 7 juillet par deux concerts à New York.

Les jeunes chanteurs se sont rendus à la Grotto Church of Notre Dame, paroisse francophone dans le quartier de Columbia University, pour leur premier concert, organisé par le Consulat Général de Monaco à New York, en partenariat avec le Comité des Associations Françaises et de langue française de New York. Le second, le 7 juillet, s’est tenu à St. Bartholomew’s Church, présenté dans le cadre de la programmation musicale « Great Music at St. Bart’s ».

En Philadelphie, concert à McMichael Park, face à Kelly House. © Les Petits Chanteurs de Monaco

Sur Facebook, les photos des jeunes talents se multiplient, alliant chant et tourisme ! Devant l’Independance Hall, sur la Park Avenue de New York ou en train d’imiter la statue de Rocky Balboa en Philadelphie ! Si vous souhaitez suivre les aventures du petit groupe monégasque, rendez-vous sur leur page Facebook.

Les Petits Chanteurs de Monaco sont en tournée sur la côte Est des Etats-Unis jusqu’au 25 juillet. Après New York, le groupe se rendra à Washington DC, Savannah, Port St. Lucie et Miami. La tournée est organisée avec le support des différentes représentations du Gouvernement Princier aux Etats-Unis : l’Ambassade de Monaco à Washington, le Consulat Général à New York, et les consulats honoraires d’Atlanta et Miami.

Pour marquer le centenaire de la naissance du Prince Rainier III, fondateur des Petits Chanteurs de Monaco en 1974, le programme de la tournée inclut un hommage à travers un de ses morceaux préférés, Le Campanile de Saint-Nicolas.