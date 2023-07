Meeting Herculis 2023 : quelles seront les stars présentes cette année ?

Le recordman du monde domine la discipline saison après saison et a déjà sauté 6m12 cette année (Photo © Philippe Fitte)

Le traditionnel rendez-vous monégasque se tiendra ce vendredi 21 juillet au stade Louis-II. Tour d’horizon des forces en présence.

Mondo Duplantis (saut à la perche)

Cette année encore, le phénomène du saut à la perche sera présent sur la piste des étoiles du stade Louis-II. Et cette année encore, Mondo Duplantis (6m21) fera office de grand favori et de star incontestée du meeting.

Le recordman du monde domine la discipline saison après saison et a déjà sauté 6m12 cette année. Face à lui, tous les meilleurs seront là : Ernest Obiena (6m), Kurtis Marschall (5m95) ou encore Christopher Nilsen (5m92).

Le perchiste suédois ne vise rien d’autre que la victoire, comme l’année dernière (Photo © Philippe Fitte)

Sans oublier KC Lightfoot (6m07), recordman des Etats-Unis, Sam Kendricks (5m91), ou encore le Français Renaud Lavillenie. Avec un plateau aussi séduisant, le concours s’annonce passionnant. Des records pourraient tomber. De quoi pousser Mondo Duplantis à signer une nouvelle performance historique ?

Karsten Warholm (400m haies)

Ce 400m haies sera à coup sûr l’une des courses les plus attendues de la soirée. Avec, en tête d’affiche, l’inévitable Karsten Warholm sur la ligne de départ.

Depuis le début de la saison, le Norvégien domine les débats avec 46’52 réalisés lors de sa rentrée, reléguant son dauphin de l’année à plus d’une seconde.

Le Norvégien aura de gros clients face à lui cette année (Photo © Philippe Fitte)

Mais il aura de sacrés adversaires face à lui. À commencer par le champion du monde Alison Dos Santos. Mais aussi le vice-champion olympique Rai Benjamin (46’62) ou encore son compatriote CJ Allen, qui affiche une belle régularité cette saison.

De quoi bousculer le champion olympique, qui a pour habitude de rayonner à Monaco ?

Sydney McLaughlin-Levrone (400m)

Elle est la reine indiscutée de la distance. À 23 ans, Sydney McLaughlin-Levrone est au sommet de son art et rien ne semble en mesure de la contrarier dans sa quête de succès. Cette année, c’est elle qui domine le 400m. De la tête et des épaules.

Derrière l’Américaine, Britton Wilson et Rhasidat Adeleke, respectivement troisième et quatrième au bilan mondial (49’13 contre 49’20) auront une carte à jouer, tout comme la Polonaise Natalia Kaczmarek, vice-championne d’Europe en titre et la Kenyane Mary Moraa, médaillée de bronze sur 800m l’an dernier à Eugene.

La victoire semble promise à Sydney McLaughlin-Levrone, qui domine le 400m mondial cette saison (Photo © Philippe Fitte)

Mais pour la victoire, Sydney McLaughlin-Levrone semble intouchable. Et quand on sait que la piste du stade Louis-II offre parfois des conditions optimales pour décrocher des records…

Faith Kipyegon (1000m)

Monaco, c’est un peu son jardin. Après avoir échoué à trois dixième du record du monde du 1500m l’an dernier, Faith Kipyegon entend aller encore plus vite cette année, sur le 1000m cette fois.

Une distance où le record du monde avait été battu à Monaco en 2019 (4’12’33). Face à elle, la Kenyane devra se méfier de Laura Muir, vice-championne olympique du 1500m, Freweyni Hailu, quatrième des derniers mondiaux sur 1 500m et Konstanze Klosterhalfen, championne d’Europe du 5 000m.

L’an dernier, Faith Kipyegon avait échoué à trois dixième du record du monde du 1500m (Photo © Dan Vernon)

Mais avec les records du monde du 1500m et du 5 000m en poche, Faith Kipyegon semble lancée à toute vitesse et personne ne devrait pouvoir la rattraper.

Le programme du meeting (vendredi 21 juillet) :

18h40 – Longueur F

19h10 – Perche H

19h15 – Javelot H

19h58 – Hauteur F

20h04 – 400m haies H

20h15 – 400m F

20h25 – 800m H

20h35 – 1000m F

20h40 – Triple saut H

20h50 – 100m haies F

21h00 – 5 000m H

21h20 – 200m F

21h30 – 3 000m steeple H

21h52 – 100m H