Charles Leclerc et Pierre Gasly, invités chez Squeezie

Les deux pilotes de F1 ont joué à « Qui est l’imposteur ? »

La vidéo a fait près de six millions de vues en seulement deux jours. Le célèbre youtubeur Squeezie a reçu deux invités de choix : Charles Leclerc et Pierre Gasly.

Tous trois ont joué à « Qui est l’imposteur ? » Le concept est le suivant : trois personnes prétendant exercer le même métier entrent dans la pièce (en l’occurence, des pompiers, des sages-femmes, des hôtesses de l’air et stewards et des CPE). Mais l’une de ces personnes ment et est en réalité complice de l’un des joueurs. Le but est donc de démasquer « l’imposteur » ou, au contraire, de le protéger et de diriger les soupçons sur l’un des vrais professionnels.

Une vidéo feel good de 45 minutes, où se mêlent rires et complicité. L’occasion également de redécouvrir une nouvelle facette des deux pilotes !

