Faites don de vos jouets pour des enfants hospitalisés

Deux points de collectes ont été installés dans le Hall de la Mairie et au Marché de la Condamine. © Facebook / Le pirate et ses voiles blanches

Depuis plusieurs années, la Mairie de Monaco participe à la récolte et la distribution de jeux et jouets dans le cadre des Voiles Blanches Bettimask.

L’opération caritative. Du 25 août au 10 septembre, le Pirate Blanc embarquera à bord de son voilier Skaf et naviguera entre les Bouches-du-Rhône, le Var, Monaco et les Alpes-Maritimes, passant par 20 ports de la Côte d’Azur, afin de récupérer les coffres remplis de jouets qui seront distribués à la Fondation Lenval. « Ces dons seront remis par le personnel soignant de l’hôpital Lenval à partir du mois d’octobre 2023 aux enfants pris en charge dans l’établissement », écrit la page Facebook de l’initiative.

L’heure à la récolte et la Mairie a d’ores et déjà installé deux points de collectes : un premier dans le Hall de la Mairie et un second au Marché de la Condamine. Chacun est invité à y déposer un jeu ou un jouet impérativement neuf et sans emballage cadeau.

À Monaco, participez à une collecte de dons pour un hôpital libanais

En 2022, après trois éditions des Voiles Blanches, plusieurs milliers de jouets avait été récoltés depuis leur création.