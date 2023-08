Jeu de piste à Monaco : « Sensibiliser les adolescents à la cause des femmes »

L’Union des Femmes Monégasques donne rendez-vous aux jeunes de la Principauté le mercredi 20 septembre.

C’est un sujet régulièrement abordé et mis en avant en Principauté. Les droits des femmes seront le coeur de ce nouveau projet de l’UFM, notamment soutenu par le Conseil National et le Comité des Droits des Femmes monégasque. Avec le jeu de piste « En marche pour l’égalité », l’association cible un public très précis : les adolescents monégasques, résidents ou scolarisés à Monaco âgés entre 13 et 15 ans.

« Nous avons voulu sensibiliser les adolescents à la cause des femmes et leur montrer que Monaco s’était aussi construit grâce à des femmes qui ont joué un rôle capital », a développé la présidente de l’UFM Véronique de Millo Terrazzani au micro de Monaco Info.

Comment participer ?

Les inscriptions pour le jeu « En marche pour l’égalité » seront ouvertes du 1er au 15 septembre 2023. Pour les jeunes souhaitant participer, il suffira d’aller sur le site internet de l’association pour s’inscrire. Ensuite, un mail présentera aux participants la marche à suivre pour télécharger une application sur laquelle plusieurs énigmes les attendront. « Des énigmes de localisation pour savoir où se rendre et des questions auxquelles il faudra répondre », rappelle Véronique de Millo Terrazzani.

Céline Cottalorda : « À Monaco, on a un vrai sujet de violence économique à l’égard des femmes »

Le jeu de piste est aussi un jeu concours. À la clé pour les trois « vainqueurs » respectifs : un iPhone 14, une tablette et un bon d’achat Fnac de 300€.