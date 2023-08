L’Arabie Saoudite s’apprête à accueillir le premier Forum Peace and Sport Moyen-Orient

Le prochain Forum Peace and Sport se tiendra pour la première fois en Arabie Saoudite (Photo © Direction de la Communication / Charly Gallo)

Prévu les 18 et 19 octobre 2023, cet événement historique se déroulera au sein du Palais culturel, dans le quartier diplomatique de Riyad.

Après 15 ans d’existence et 13 éditions organisées, le Forum international Peace and Sport est devenu un rendez-vous incontournable sur la scène mondiale.

Et le mythique évènement, qui accueille à chaque édition délégués et personnalités de 90 pays, s’apprête à mettre le cap sur une toute nouvelle destination : l’Arabie Saoudite. Avec toujours un même slogan : « Le Sport, une Réponse pour la Paix. »

Peace and Sport : « Le sport, une réponse pour la paix »

Une vision que Peace and Sport défend dans le monde entier depuis plus de 15 ans, et qui est au cœur de la réalisation des objectifs de la Vision 2030 de l’Arabie Saoudite.

Avec près de 70 % de sa population nationale âgée de moins de 35 ans, le sport est en mesure de favoriser un sentiment d’appartenance fort et d’inspirer les générations futures.

« Nous sommes ravis de nous associer à l’organisation Peace and Sport. Nos ambitions s’étendent à la promotion mondiale et locale de la paix par le sport, a déclaré dans un communiqué le Prince Abdelaziz ben Turki al-Fayçal, ministre des Sports, président du Comité olympique et paralympique saoudien.

Ce forum souligne notre détermination à promouvoir le sport et les valeurs qui lui sont associées par le biais de l’éducation, du développement et de la formation sociale. »

Organisé par le Comité Olympique et Paralympique Saoudien (COPS), en partenariat avec le bureau du Quartier Diplomatique de la Commission royale pour la ville de Riyad, l’évènement rassemblera plusieurs experts et décideurs issus de divers domaines.

Leur objectif commun sera d’illustrer et de formuler des politiques qui s’appuient sur le sport pour diffuser des valeurs, des attitudes et des comportements positifs, propices à la construction de la paix.

Eliaquim Mangala, des pelouses de Premier League à Peace and Sport

Le programme du Forum comprendra de nombreuses sessions qui aborderont l’impact des initiatives locales, les événements sportifs majeurs, l’autonomisation des femmes dans le sport, ainsi qu’une interview en one-to-one entre Didier Drogba, vice-président de Peace and Sport, et une légende du football, qui vient de rejoindre la florissante ligue d’Arabie Saoudite.

Enfin, une session majeure intitulée « Vision 2030 : le sport en Arabie Saoudite », sera dédiée à la mise en lumière de l’engagement du pays en faveur du sport en tant que priorité nationale et son alignement sur la Vision 2030 ainsi que sur le programme « Qualité de vie » lancé en 2018.