Le duo KO KO MO, en concert à l’Espace Léo Ferré cet hiver

Le duo KO KO MO est composé du chanteur et guitariste Warren et du batteur et choriste Kevin - DR

Du « classic rock » aux allures de groupe des 70’s.

Avis aux fans de rock, le duo KO KO MO sera à Monaco le 1er décembre prochain. Après avoir fait le tour des scènes françaises cet été, le duo, composé du changeur et guitariste Warren et du batteur et choriste Kevin (alias K20), sera sur la scène de l’Espace Léo Ferré, pour un concert qui s’annonce moderne et, surtout, explosif.

Pour rappel, KO KO MO a déjà produit trois albums, le dernier datant de 2022. Le duo, très inspiré du rock des 70’s, propose un « classic rock aux allures vintage et pourtant indéniablement actuel. »

West Side Story, bientôt au Grimaldi Forum

Infos pratiques :