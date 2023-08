Les images des festivités de la Saint-Roman à Monaco

Les célébrations ont eu lieu le 9 août dernier sur le Rocher.

C’est l’une des traditions les plus importantes à Monaco. La semaine dernière, et plus précisément, le 9 août, la Principauté a rendu hommage à saint Roman, soldat romain martyr décapité sous le règne de Valérien, le 9 août en l’an 258.

Les festivités ont commencé tôt, devant la Mairie, où se sont rassemblés les membres du Comité des Fêtes de la Saint-Roman et les porte-drapeaux. Le cortège a tout d’abord parcouru les ruelles du Rocher, avant d’assister à la messe solennelle célébrée au sein de la Cathédrale de Monaco. Il s’est ensuite dirigé vers les Jardins Saint-Martin en petit train touristique, où un cocktail a été offert par la Mairie.

Après avoir déambulé dans les ruelles du Rocher, le cortège s’est rendu en petit train dans les Jardins Saint-Martin – © Mairie de Monaco

Monaco a célébré l’Assomption

Etaient présents Georges Marsan, Maire de la Principauté, ainsi que plusieurs membres du Conseil communal : Jacques Pastor, Karyn Ardisson Salopek, André J. Campana et Nada Lorenzi. Des représentants de hautes institutions se sont aussi joints aux festivités. Le Président du Comité des Fêtes de la Saint-Roman, Marc Marchisio, a par la suite prononcé quelques mots et comme chaque année, la chorale U Cantin d’A Roca a ponctué l’événement de chants traditionnels. Le tout, dans une ambiance festive et chaleureuse.