Monaco Smart & Sustainable Marina revient pour une troisième édition

Le Yacht Club de Monaco accueille une nouvelle fois l’événement.

C’est l’un des rendez-vous de l’automne, depuis désormais trois ans. Les 24 et 25 septembre prochains, le Yacht Club de Monaco accueillera dans ses locaux une nouvelle édition de Monaco Smart & Sustainable Marina, un événement organisé par Monaco Marina Management (M3) et soutenu par la Fondation Prince Albert II.

Comme chaque année, l’objectif est de promouvoir des solutions pour aider les marinas à devenir plus respectueuses de l’environnement. Près de 200 personnes, (entrepreneurs, industriels, investisseurs, promoteurs, développeurs de marinas, architectes et autres acteurs du yachting), issues d’une vingtaine de pays, se retrouveront pour échanger autour de cette nouvelle vision éco-responsable.

Le Yacht Club de Monaco, au défi du développement durable

Cet événement s’inscrit pleinement dans les actions menées par la Principauté, et en particulier par la Fondation Prince Albert II et le Yacht Club de Monaco, pour réduire au maximum l’impact du nautisme et du yachting sur l’environnement.