Ne manquez pas le feu d’artifice ce samedi sur le Port Hercule

L’accès est libre et gratuit.

Après avoir enchanté la Principauté avec un premier spectacle pyrotechnique samedi 22 juillet dernier, la Mairie de Monaco remet le couvert ce week-end. Le rendez-vous est donné à 22h20 à côté des escaliers de la piscine. Sortez vos plumes et vos colliers de perles, le thème choisi pour ce deuxième show est « cabaret ».

Lors de cette soirée comme lors de la précédente, des structures gonflables pour enfants seront positionnées sur le port près du trampoline, de 18h à 21h30 et les animations d’ores et déjà présentes sur le Quai Albert Ier comme le carrousel, le karting, la pêche aux canards, les terrains de basket et trampoline, fermeront exceptionnellement à minuit.

Renseignements au : +377 93 15 06 02