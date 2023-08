RC44 : Nico Poons (Yacht Club de Monaco) sacré champion du monde

C’est la deuxième fois consécutive que l’armateur, avec Hamish Pepper à la barre sur Charisma, décroche ce prestigieux titre.

Cette année, à Cowes (Angleterre), les neuf équipages ont bénéficié de conditions optimales malgré la complexité habituelle des marées britanniques et des systèmes météorologiques du plan d’eau.

Contrairement au mondial de l’année dernière organisé à Portorož dans des conditions ultra-légères, la dernière partie de la régate s’est déroulée cette fois-ci dans des vents de 20 nœuds.

« Dans cette catégorie, en raison du niveau, l’astuce consiste à être le plus régulier possible, a déclaré Nico Poons, auteur de trois victoires de manche et de cinq deuxièmes places sur les 14 disputées. Vous gagnez la régate en réduisant autant que possible votre classement sur les plus mauvaises manches. »

Trois équipages du YCM dans le top 10

Preuve de sa domination, Charisma a commencé la dernière journée avec cinq points d’avance sur Team Nika de Vladimir Prosikhin, également du Y.C.M. qui termine finalement troisième de l’épreuve alors que Torbjorn Tornqvist (Artemis Racing) se classe huitième.

« Les cinq dernières courses se sont très bien déroulées – tout le mérite en revient à Nico et à l’équipage, qui ont très bien navigué, a précisé le tacticien néo-zélandais Hamish Pepper.

Quand je fais confiance à Nico pour barrer, aux gars pour régler et à l’équipe pour travailler, cela me donne la confiance nécessaire pour prendre des options audacieuses et placer le bateau dans des endroits que les gens normalement constitués ne tenteraient pas. »

Une très belle performance pour ces trois équipages, qui ont fait briller les couleurs du Yacht Club de Monaco.