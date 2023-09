11 mots en monégasque pour la rentrée scolaire

Lundi dernier, plus de 5 600 élèves ont fait leur rentrée des classes à Monaco. © Direction de la Communication / Stéphane Danna

Connaissez-vous bien la langue monégasque ? Monaco Tribune, en partenariat avec l’Académie des Langues Dialectales, vous donne une liste de mots et expressions, pour compléter votre vocabulaire.

Il y a quelques jours, comme le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella, plus de 5 600 élèves faisaient leur rentrée en Principauté. De l’école primaire au lycée, tous partagent ce cycle de la scolarité et se retrouveront dans les mots choisis par Claude Passet, président de l’Académie des Langues Dialectales.

« L’été est fini, les vacances aussi. Il est temps maintenant de retourner, qui à l’école, qui au collège ou au lycée. Bonne année scolaire à tous ! », écrit celui pour qui le patrimoine de Monaco n’a aucun secret.

Du CM2 à la Terminale, ils ont réussi le Concours de langue monégasque

Ecole : schoera (se prononce « skeura »)

Collège : culege

Lycée : liçè, liçeu

Professeur : maistru, prufessù

Elève : alievu

Livre : libru

Cahier : qinternu

Crayon : creiyun, creyun

Stylo, plume : ciümin

Cartable : cartela

Copain : cumpagnu

Attention, Ü se prononce U, U sans tréma se prononce Ou !