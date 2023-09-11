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11 слов на монегасском языке к началу нового учебного года

Автор: Paul Charoy
Опубликовано 25 сентября 2023
начало-нового-учебного-года-монако
11 сентября более 5 600 учеников вернулись за парты. © Управление по связям с общественностью / Стефан Данна
Автор: Paul Charoy
- 25 сентября 2023

Насколько хорошо вы знаете монегасский язык? Monaco Tribune совместно с Академией диалектных языков предлагает своим читателям список слов и выражений для пополнения словарного запаса

11 сентября назад более 5 600 учеников вместе с Наследным принцем Жаком и Принцессой Габриэллой вернулись за школьные парты. Все они, от младших классов до старшей школы, начинают новый этап обучения. Председатель Академии диалектных языков Клод Пассе (Claude Passet) предлагает составил для них список полезных слов на монегасском языке.

«Лето и каникулы подошли к концу. Ученики начальной, средней и старшей школ возвращаются за парту. С новым учебным годом всех вас!» — написал тот, для которого культурное наследие Монако не представляет никаких тайн.

15 слов на монегасском языке о Гран-при Монако

  • Школа: schoera (произносится [скеура])
  • Средняя школа, коллеж: culege
  • Старшая школа, лицей: liçè, liçeu
  • Учитель: maistru, prufessù
  • Ученик: alievu
  • Книга: libru
  • Тетрадь: qinternu
  • Карандаш: creiyun, creyun
  • Ручка: ciümin
  • Портфель: cartela
  • Приятель: cumpagnu

Обратите внимание, что ü произносится как [ю], а u произносится как [у].