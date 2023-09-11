11 слов на монегасском языке к началу нового учебного года

11 сентября более 5 600 учеников вернулись за парты. © Управление по связям с общественностью / Стефан Данна

Насколько хорошо вы знаете монегасский язык? Monaco Tribune совместно с Академией диалектных языков предлагает своим читателям список слов и выражений для пополнения словарного запаса

11 сентября назад более 5 600 учеников вместе с Наследным принцем Жаком и Принцессой Габриэллой вернулись за школьные парты. Все они, от младших классов до старшей школы, начинают новый этап обучения. Председатель Академии диалектных языков Клод Пассе (Claude Passet) предлагает составил для них список полезных слов на монегасском языке.

«Лето и каникулы подошли к концу. Ученики начальной, средней и старшей школ возвращаются за парту. С новым учебным годом всех вас!» — написал тот, для которого культурное наследие Монако не представляет никаких тайн.

15 слов на монегасском языке о Гран-при Монако

Школа: schoera (произносится [скеура])

Средняя школа, коллеж: culege

Старшая школа, лицей: liçè, liçeu

Учитель: maistru, prufessù

Ученик: alievu

Книга: libru

Тетрадь: qinternu

Карандаш: creiyun, creyun

Ручка: ciümin

Портфель: cartela

Приятель: cumpagnu

Обратите внимание, что ü произносится как [ю], а u произносится как [у].