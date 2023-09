Betclic Elite : L’AS Monaco Basket enchaîne face à Saint-Quentin

Les Monégasques se sont imposés (77-75) mardi soir à Gaston-Médecin face à un valeureux promu.

Les joueurs de Sasa Obradovic se sont fait peur. Devant tout au long de la première période, les Monégasques se sont écroulés au retour des vestiaires et ont même compté jusqu’à 12 points de retard dans le troisième quart-temps.

Mais dans le sillage de John Brown, omniprésent au rebond, de Terry Tarpey impeccable aux lancers, et d’un Mike James clutch avec un magnifique game winner, les Roca Boys ont fini par s’imposer de justesse.

La Roca Team reçue trois sur trois

De quoi signer une troisième victoire consécutive en championnat, après les succès face à Limoges et contre Chalon-sur-Saône.

« Je sais que Mike James peut décider du match comme il l’a fait à la fin, a reconnu Sasa Obradovic après la rencontre. On a resserré la défense et c’est ce qui nous a permis d’être plus agressif, pour espérer au bout cette issue favorable. »