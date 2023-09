Betclic Elite : Débuts réussis pour l’AS Monaco Basket

Elie Okobo a mené les siens vers un premier succès cette saison (Photo © AS Monaco Basket)

Malgré de nombreuses absences, les hommes de Sasa Obradovic sont venus à bout de Limoges samedi soir (59-72) lors de la première journée de championnat.

La Roca Team pouvait s’attendre au pire, avec une raquette amoindrie.

Mais même en l’absence de Mam Jaiteh, Donta Hall, Yoan Makoundou et Donatas Motiejunas, les Monégasques se sont appuyés sur le duo John Brown-Petr Cornélie et sur un Jaron Blossomgame inspiré (13 points, 7 rebonds, 4 passes) pour signer une première victoire cette saison.

Devant pratiquement toute la rencontre

Kemba Walker (genou) et Jordan Loyd (dos) également forfaits, les Monégasques ont pu compter sur Elie Okobo (14 points). Menés seulement lors des 40 premières secondes, les coéquipiers d’Alpha Diallo ont ensuite pris l’avantage et ne l’ont plus lâché jusqu’à la fin du match.

Prochain rendez-vous pour la Roca Team, dimanche prochain (19h) sur le parquet de Chalon-sur-Saône.