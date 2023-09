L’AS Monaco Basket veut confirmer et franchir un nouveau cap

À quelques jours de la reprise du championnat, ce samedi (21h) sur le parquet de Limoges, l’AS Monaco Basket a organisé sa conférence de presse de rentrée, en présence notamment de Kemba Walker.

Oublier l’ivresse d’une saison historique, couronnée d’un premier titre de champion de France, d’une première Coupe de France et d’une sublime troisième place d’Euroleague. Du côté de la Roca Team, le discours est clair : place à l’an II, nouvelle ère de la confirmation et de l’affirmation.

« Nous avons réussi à toucher le cœur des Monégasques au cours de cette saison historique. Un titre de champion de France, une coupe de France, un Final Four. Sasa Obradovic, le staff, le groupe, ils ont tous fait un travail extraordinaire, a tenu à rappeler Oleksiy Yefimov, manager général de la Roca Team, lors de cette conférence de presse de rentrée organisée à Gaston-Médecin et son parquet flambant neuf.

Kemba Walker, une star de NBA sur le Rocher

Nous progressons chaque année. Nous montons de plus de plus en haut, et cela signifie que nous avons une pression de plus en plus grande sur nos épaules. Mais les gars de l’équipe ne se cachent pas. Je suis certain qu’il feront de leur mieux pour faire franchir un nouveau palier au club. »

Un discours partagé par Sasa Obradovic, qui s’apprête à prendre part à sa troisième saison sur le banc monégasque. « Nous devons attaquer la nouvelle saison sans penser à ce que nous avons accompli, a-t-il averti.

Selon moi, l’Euroleague est encore plus relevée cette année et les attentes autour de la Roca Team sont plus élevées. La préparation a été difficile avec de nombreux blessés et des absences dues à la Coupe du Monde. Mais nous travaillons dur pour être prêts pour le début de cette nouvelle saison qui s’annonce excitante.»

Oleksiy Yefimov a fait part des ambitions de la Roca Team cette saison (Photo ©Romain Boisaubert/Monaco-Tribune)

Et pour cause. En plus de ses ambitions intactes, d’un effectif qui a n’a presque pas bougé, avec des stars qui sont restées, la Roca Team a créé la sensation de l’été en annonçant en juillet dernier l’arrivée de Kemba Walker, trois fois All-Star et figure de la NBA.

« Mon intégration à Monaco se passe très bien, tout le monde ici m’a bien accueilli, que ce soit le coach, le staff et les joueurs, a-t-il confié, sourire aux lèvres et déjà à l’aise pour sa première conférence de presse sous les couleurs monégasques. Je suis très excité à l’idée de commencer à jouer en Europe et de rejouer au basket. »

C’était vraiment la meilleure opportunité pour moi de me relancer. Ce choix je l’ai fait pour moi, au feeling. Le jeu FIBA est différent, avec plus d’engagement physique, et un arbitrage différent. Mais le basket reste le basket, et j’ai hâte d’en découdre. »

Un mercato ambitieux et des prolongations importantes

Pour revoir le meilleur marqueur de l’histoire des Charlotte Hornets (12 009 points) aux 750 matchs en NBA fouler le parquet de Gaston-Médecin, il faudra encore s’armer de patience. Encore convalescent et loin de son pic de forme, Kemba Walker ne devrait pas porter la tunique de la Roca Team avant plusieurs semaines.

Pour une première en championnat ou seulement en Euroleague cette saison ? « Kemba veut jouer de partout que ce soit en France ou en Europe, a affirmé Oleksiy Yefimov. Ce n’est pas un simple joueur de basket, il est amoureux de ce jeu.

Il veut juste avoir un ballon entre les mains. En ce qui concerne le fait de jouer uniquement en Euroleague mais aussi en championnat, cela dépendra des suggestions qui seront données par le staff médical. » Un moyen, aussi, de mettre la pression sur le comité directeur de la Betclic Elite et la Ligue nationale de basket, et l’application d’une « luxury tax » dès cette saison.

C’est un Kemba Walker souriant et déjà très à l’aise qui s’est présenté face à la presse pour la première fois (Photo ©Romain Boisaubert/Monaco-Tribune)

Pour voir Kemba Walker fouler les parquets du championnat de France, il faudra peut-être faire un effort en ce sens du côté des instances françaises. Mais même si le meneur de jeu américain venait à ne disputer que l’Euroleague, l’effectif de la Roca Team aura une fois encore fière allure, avec les Mike James, Elie Okobo, Donatas Motiejūnas et les recrues arrivées à l’intersaison.

Terry Tarpey (ailier), Mam Jaiteh (pivot), Petr Cornelie (ailier) et donc Kemba Walker sont venus renforcer le roster monégasque. Et ce mercredi, c’est Yakuba Ouattara, vice-capitaine et désormais légende du club, qui a prolongé l’aventure. De quoi apporter de la continuité à un groupe qui a toutes les cartes en mains pour écrire encore un peu plus l’histoire de la Roca Team.