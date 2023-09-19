БК «Монако» провел свою первую осеннюю пресс-конференцию с участием Кемба Уолкера
БК «Монако» провел свою осеннюю пресс-конференцию с участием Кемба Уолкера.
Забудем восторг от исторического сезона, увенчанного первым титулом чемпиона Франции, первым Кубком Франции и блестящим третьим местом в Евролиге! Курс Roca Team ясен: второй год новой эры самоутверждения.
«В этом историческом сезоне нам удалось обворожить монегасков. Титул чемпиона Франции, Кубок Франции, финал четырех… Саша Обрадович, персонал, группа – все работали великолепно, напомнил Олексий Ефимов, генеральный менеджер Roca Team, на этой осенней пресс-конференции в зале «Гастон-Медсен» с ее новым с иголочки паркетом.
Кемба Уолкер – звезда NBA на Скале
Каждый год мы продвигаемся вперед. Мы поднимаемся все выше и выше, а это значит, что и ответственности на нас ложится все больше и больше. Но ребятам из команды – все по плечу. Уверен, что они полностью выложатся, чтобы помочь клубу в этом восхождении.»
В том же ключе высказался и Саша Обрадович, ведущий монегасков к успеху уже третий сезон. «Мы должны начать новый сезон, не думая о прошлых достижениях, предупредил он.
Я думаю, что в этом году Евролига будет еще острее, и ожидания от Roca Team только выросли. Подготовка была тяжелой из-за многочисленных травм и отсутствующих в связи с чемпионатом мира. Но мы усердно работаем, чтобы быть готовыми к этому новому многообещающему сезону.»
И не зря. Помимо непоколебимого бойцовского духа, практически не изменившегося состава и оставшихся в клубе звезд, этим летом Roca Team произвела настоящую сенсацию, объявив в июле о переходе в клуб Кемба Уолкера, трижды «All-Star» и видного лица в NBA.
«Моя интеграция в «Монако» проходит отлично, меня здесь все хорошо приняли – как тренер, так и персонал, и игроки, заявил он с раскрепощенной улыбкой на своей первой пресс-конференции под красно-белым флагом. Я с волнением думаю о начале моей карьеры в Европе и о новых матчах.»
Для меня это – действительно замечательная возможность отличиться. Я сам сделал этот выбор, по велению сердца. Игра по регламенту ФИБА отличается физической нагрузкой, иным судейством. Но баскетбол есть баскетбол, и мне не терпится в бой.»
Амбициозные трансферы и продление важных контрактов
Чтобы увидеть лучшего бомбардира «Шарлотт Хорнетс» (12009 очков в 750 матчах НБА) на площадке «Гастон-Медсен», придется запастись терпением. Оправляясь от травм и пока далеко от пика своей формы, Кемба Уолкер наденет красно-белую форму Roca Team лишь через несколько недель.
В этом сезоне его премьера состоится в чемпионате или только в Евролиге? «Кемба хочет играть везде, как во Франции, так и в Европе, утверждает Олексий Ефимов. Это не просто баскетболист, он влюблен в игру.
Все, что ему надо, это мяч в руках. Что касается его игры в чемпионате и в Евролиге, то все зависит от заключений медицинского персонала.» Это также способ оказать давление на руководство чемпионата Франции и высшей баскетбольной лиги Франции в вопросе неприменения «налога на роскошь» в этом сезоне.
Французские инстанции должны были бы приложить определенные усилия, чтобы увидеть Кемба Уолкера на паркете чемпионата Франции. Даже если американский лидер появится лишь в матчах Евролиги, Roca Team полна козырей: Майк Джеймс, Эли Окобо, Донатас Мотеюнас и новички, перешедшие в клуб в межсезонье.
Теренс Тарпи (легкий форвард), Муаммаду Жайте (центровой), Петр Корнели (легкий форвард) и Кемба Уолкер пришли укрепить клуб. Якуба Уаттара, вице-капитан команды и легенда клуба, продлил свой контракт. Это признак преемственности в коллективе, собравшем всех козырей, чтобы продолжить славную историю Roca Team.