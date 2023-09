Casino de Monte-Carlo : près de 140 000 entrées cet été

C’est un des lieux phares à visiter à Monaco.

« Les voyageurs attirés par l’histoire, l’architecture et la légende, s’y sont précipités plus encore que d’habitude », commente la Monte-Carlo Société des Bains de Mer (SBM) dans un communiqué de presse. Avec 139 000 entrées entre juin et fin août, le groupe a de quoi se ravir, le Casino de Monte-Carlo attire et intrigue toujours les touristes du monde entier.

Référence incontestable du jeu en Europe, les visiteurs s’émerveillent et prennent des clichés devant cet établissement à la beauté architecturale iconique qui a su se réinventer avec une politique d’ouverture au public en matinée et des aménagements spéciaux.

On vous dévoile les secrets des peintures du Casino de Monte-Carlo

« Avec les installations ludiques ou artistiques de l’atrium, le café Rotonde et la boutique, la beauté de ses salons de jeux, ses objets singuliers et l’ouverture plus large au public avec les visites matinales, la visite du Casino de Monte-Carlo est devenue incontournable », ajoute la SBM.