Rémi Barry lance son application mobile de coaching personnalisé « Basketball Talk »

Ancien joueur de la Roca Team, Rémy Barry est devenu coach de basketball et souhaite aujourd’hui pallier une contrainte de manque d’effectif.

« Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas me multiplier et que je ne pouvais pas partager mon savoir équitablement avec tous les jeunes. En rentrant chez moi, ma femme m’a dit : « Pourquoi pas créer une application mobile ? » et c’est là que Basketball Talk est né » explique Rémy Barry au micro de Monaco Info.

Publicité

En effet, c’est de là que la nouvelle carrière a démarré pour cet ancien basketteur professionnel passé par la NBA au Miami Heat mais aussi par la Roca Team. Depuis quelques années, Rémi Barry coache des jeunes basketteurs talentueux afin de les faire progresser dans ce sport.

Son application mobile propose trois programmes d’entraînements à différents tarifs : trois semaines de coaching pour 150 euros, six semaines de coaching pour 250 euros et un second programme de six semaines mais avec un accompagnement intensif de l’ancien basketteur pour 500 euros.

Le néo-entrepreneur souhaite dans le futur développer son entreprise en intégrant dans ses rangs d’autres grands noms de la discipline mais aussi en développant ses réseaux sociaux. Grâce aux matchs de la Roca Team, il proposera des podcasts et interviews avec des joueurs de Monaco mais aussi des adversaires venus jouer en Principauté.

Un projet qui prend forme avec notamment une chaîne YouTube créée ainsi qu’une application mobile déjà disponible.