La Princesse Caroline a remis les diplômes aux étudiants infirmiers et aides-soignants

Les étudiants ont été diplômés après trois années intenses de formation pour les infirmiers et un an pour les aides-soignants - © Direction de la Communication / Manuel Vitali

Sur 42 jeunes diplômés, 30 ont été embauchés au CHPG.

L’émotion était palpable dans l’Amphithéâtre Lou Clapas jeudi 28 septembre dernier. Et pour cause, la cérémonie de remise des diplômes et insignes de l’IFSI et de l’IFAS se tenait en présence de la Princesse Caroline, qui a remis le sésame tant attendu aux étudiants.

Chaque année, la Marraine de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers, honore de sa présence. Cette fois, la soeur du Souverain était notamment aux côtés de Christophe Robino, Conseiller de Gouvernement- Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, Marie-Noëlle Gibelli-Poulain, Conseiller National représentant la Présidente du Conseil National, Brigitte Boccone-Pagès, et Benoîte Rousseau de Sevelinges, Directrice du CHPG.

Lors de la présentation de son mémoire, Morgane Padilla-Juares, Major de la promotion IFSI, a tenu à rappeler que : le respect, l’entraide et la bienveillance ont rythmé notre quotidien durant ces trois ans. Nous avons su nous surpasser, malgré les obstacles, et faire émerger l’intelligence collective car, comme le disait déjà Euripide dès l’antiquité, « aucun de nous ne sait ce que nous savons tous ensemble ».