Laissez parler votre créativité avec l’École Supérieure d’Arts Plastiques

Les pré-inscriptions aux ateliers publics de l’école monégasque se déroulent du 11 au 15 septembre.

Les prochains ateliers publics de l’École Supérieure d’Arts Plastiques – Pavillon Bosio auront lieu à partir du lundi 2 octobre 2023 et seront à destination des adultes, étudiants, lycéens, collégiens et écoliers.

Adultes et étudiants : édition/reliure, céramique, peinture, dessin, infographie 2D/3D.

Lycéens : céramique, peinture, dessin, infographie 2D/3D.

Collégiens : céramique, peinture/dessin.

Écoliers : céramique, peinture/dessin.

Les pré-inscriptions se dérouleront au Pavillon Bosio entre le 11 et le 15 septembre 2023. De plus, les assistants spécialisés de l’enseignement artistique accueilleront et conseilleront les postulants, les 11, 12 et 13 septembre 2023, de 9h à 18h.

Des fiches de demande d’inscription seront mises à disposition du public et les inscriptions seront confirmées par courrier à partir du 20 septembre 2023.

