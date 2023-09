Monaco Classic Week – La Belle Classe : découvrez le palmarès complet

Les plus beaux bateaux du monde entier se sont réunis au Yacht Club de Monaco (Photo ©YCM Studio Borlenghi)

Fondée en 1994, la Monaco Classic Week – La Belle Classe 2023 a réuni 130 unités du 13 au 16 septembre au Yacht Club de Monaco.

Retenez bien son nom. The Lady Anne (1912), parmi les trois derniers 15 M JI encore en navigation aux côtés de Tuiga (1909), vaisseau amiral du Y.C.M. et Mariska (1908).

Grand vainqueur de cette 16e édition, le navire commandité par George Coats et construit dans le célèbre chantier naval de la Famille Fife, situé dans le petit village écossais de Fairlie, a charmé le jury, notamment grâce à son état irréprochable.

Il était une fois le Yacht Club de Monaco : Retour sur 70 ans d’histoire

« Cet évènement est unique en son genre puisqu’il réunit à Monaco les plus belles unités classiques afin que le public s’aperçoive à quoi ressemblaient le yachting il y a 100 ans, a commenté Sir Robin Knox-Johnston, président du jury et premier homme à avoir accompli un tour du monde en solitaire et sans escale.

Le Prince Rainier III à l’honneur

Si on ne préserve pas l’histoire, que nous reste-t-il ? L’histoire peut nous dire ce que sera le futur. » A l’occasion de la célébration des 100 ans de la naissance du Prince Rainier III, fondateur du Yacht Club de Monaco en 1953, une exposition exclusive de photographies intitulée « Le Prince et la Mer » s’est également tenue durant la Monaco Classic Week.

Avec une quarantaine de voiliers de tradition, une dizaine de motor-yachts d’époque, une soixantaine de canots automobiles anciens et une vingtaine de Dinghies 12’, cette 16e édition a tenu toutes ses promesses.

Bernard d’Alessandri : « Le Yacht Club de Monaco n’est pas un yacht club traditionnel. C’est un lieu de vie »

« Cet évènement fait partie intégrante de nos traditions et de nos valeurs. Les unités présentes ont beaucoup de charme, et possédaient déjà une certaine technologie à l’époque à laquelle elles ont été construites, a expliqué Bernard d’Alessandri, secrétaire général du Yacht Club de Monaco.

Il est donc de notre devoir de tout faire pour que ces bateaux puissent continuer à traverser le temps conformément à leur plan d’origine. »

Le palmarès :

Trophée Monaco Classic Week– Rolex : The Lady Anne (1912)

Prix la belle Classe Restauration – Monaco Marine :

Canot automobile : Scolopendra (1903) et Ida (1913)

Motor-yacht : Thelas (1936)

Coup de Coeur : Black Swan (1899)

Groupe Big Boat :

The Lady Anne (Fife 1912)

Mariska (Fife 1908)

Tuiga (Fife 1909)

Classique Marconi :

Chaplin (1974)

Argynnes III – (1955)

Epoque Marconi :

1- Carron II (1935)

2- Fjord III (1947)

3- Comet (1946)

Epoque Aurique :

1- Corinthian (1911)

2- Chips (1913)

3- Olympian – (1913)

Dinghy’12 :

Claudia 3 (2020)

Blu Amnesia (2006)

Cicci (2000)

Canots automobiles :

Lumaca (1966)

Motor-yachts :

Italica (1964)

Epreuve Elégance :

Voilier de tradition : Oriole (1905)

Motor-yachts : Italica (1964)

Canot Automobile : Albatross (1955)