Redécouvrez l’océan à la fête du Musée Océanographique

Ateliers, jeu de piste, bricolages, exposition, pièce de théâtre… Un programme complet pour cette quatrième édition de l’événement.

L’Association des Amis du Musée Océanographique (AAMOM) invite les jeunes âgés de 3 à 14 ans et leurs familles pour une journée de festivités et d’animations gratuites liées à l’océan, de 10h à 19h le samedi 23 septembre. Comme chaque année, la Fête du Musée met l’accent sur l’éducation à l’écologie et aux sciences de la mer.

Parrainer un poisson et soutenir l’AAMOM

Petite roussette, méduse Aurelia, poisson-clown, poisson cardinal de Banggai ou encore hippocampe sont autant d’espèces qui pourront être parrainées par les participants qui le souhaitent. Avec une contribution minimale de 50€, les adhérents recevront un certificat officialisant leur parrainage, la carte d’identité de l’animal en plus d’un accès illimité au Musée pendant un an pour un adulte et un enfant de mois de 18 ans.

En parallèle, le Musée Océanographique rappelle l’opportunité à saisir de venir visiter l’exposition Mission Polaire, à la découverte des pôles, ce qu’ils abritent et les hommes qui les peuplent et les explorent.

