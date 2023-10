Euroleague : L’AS Monaco Basket impressionne dans la fournaise de Belgrade

Kemba Walker a une nouvelle fois porté les siens (Photo © AS Monaco Basket)

Les Monégasques sont allés s’imposer sur le parquet de l’Étoile Rouge de Belgrade (76-82) mercredi soir.

C’est le premier succès de la bande à Sasa Obradovic en Euroleague cette saison.

Battue par Bologne vendredi (59-83), la Roca Team a réagi de la meilleure des manières, dans le sillage d’un Mike James inspiré (18 points, 11 passes) et décidément en forme dans ce début de saison.

Dans l’atmosphère bouillante de la Stark Arena de Belgrade, les Monégasques ont parfaitement maîtrisé leur fin de match, malgré l’ambiance dans les tribunes, pour s’offrir un succès de prestige et lancer enfin cette campagne 2023-2024 d’Euroleague.

Grande première pour Kemba Walker

« C’est une grosse victoire pour nous, et c’était important après nos deux premières défaites dans la compétition, a confié Kemba Walker (2 points, 2 rebonds, 1 passe en 11 minutes) à l’issue du match, lui qui en a profité pour disputer ses premières minutes sous le maillot monégasque.

L’AS Monaco Basket veut confirmer et franchir un nouveau cap

Venir ici dans une telle atmosphère et face à une très bonne équipe, et repartir avec ce succès, ce n’est que du positif. Mon premier match était une expérience incroyable dans cette ambiance et avec ces gars. J’ai pris beaucoup de plaisir, j’ai adoré chaque seconde. »

Prochain rendez-vous pour l’AS Monaco Basket, ce vendredi soir (19h) face à l’Alba Berlin.