Ils ont parcouru Londres-Monaco à vélo pour protéger les océans

Il a fallu pédaler pendant une semaine pour franchir ce parcours en sept étapes.

1100 kilomètres. C’est le trajet effectué par une centaine de cyclistes partis de Londres à vélo le 19 septembre dernier pour rejoindre Monaco. Le peloton de courageux est arrivé mardi dernier sur le Rocher, et a été accueilli par le Prince Albert II en personne, sur la Place du Palais Princier.

L’ambiance était décontractée et conviviale à l’arrivée des cyclistes – © Direction de la Communication / Stéphane Danna

Le Souverain les ces hommes et femmes pour ce défit qui est certes sportif, mais également caritatif car les fonds récoltés sont reversés à la Blue Marine Fondation, association qui oeuvre pour la protection des mers et des océans en luttant contre la surpêche. Au micro de Monaco Info, la Directrice de l’organisation environnementale Claire Brook n’a pas caché sa joie : « nous avons été accueillis par le Prince, c’est magnifique. Désormais nous faisons la fête, car l’épreuve a été vraiment difficile pour les cyclistes, mais c’est pour la bonne cause », a-t-elle confié tout sourire.