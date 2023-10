Les bonnes affaires solidaires : participez à la prochaine braderie de la Croix-Rouge monégasque

Tombola, ateliers et activités seront organisés à l’Espace Leo Ferré le 28 octobre.

Depuis 2004, la Croix Rouge monégasque donne rendez-vous aux locaux pour une grande journée solidaire, qui rime aussi avec bonnes affaires. Le 28 octobre prochain, des vêtements pour enfants, bébés, femmes et hommes se mêleront à de la maroquinerie, des accessoires de mode, du matériel de puériculture, des jouets, des meubles et d’autres produits encore.

Pendant la journée, il sera possible de participer à la grande tombola mais aussi plusieurs ateliers et jeux tels que le chamboule-tout, la sculpture de ballons et autres activités sportives.

L’an dernier, les 200 bénévoles sur place avaient reçu la visite de 3 000 personnes et récolté 81 000€. Un beau succès pour un événement devenu incontournable à Monaco et dont les 20 ans seront fêtés l’année prochaine.

Que faire à Monaco ce mois d’octobre 2023 ?

Infos pratiques